Neukirchen-Vluyn: Einbrecher durchwühlen Hab und Gut

Neukirchen-Vluyn. Am Sonntagabend hat es in Neukirchen-Vluyn einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Geschehens.

In Neukirchen-Vluyn hat es am Sonntagabend einen Einbruch gegeben. Betroffen war ein Einfamilienhaus, wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag mitteilt.

Demnach brachen bislang unbekannte Täter am Sonntagabend, zwischen 18.15 Uhr und 21.20 Uhr, in das Haus an der Luiter Straße ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Was sie erbeuteten, ist laut Mitteilung der Polizei derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 30920 entgegen.

