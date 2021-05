Neukirchen-Vluyn: Einbrecher dringen in Schulgebäude ein

In Neukirchen-Vluyn ist am Freitag in eine Schule eingebrochen worden (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Am Freitag hat es in Neukirchen-Vluyn einen Einbruch in eine Schule gegeben. Eine Passantin hat einen Mann auf dem Schulgelände beobachtet.

Am Freitag drangen Einbrecher zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr in ein Schulgebäude an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neukirchen-Vluyn ein. Das berichtet die Polizei am Montag. Sie stahlen unter anderem zwei Geldkassetten und einen Tresor, die sie geöffnet auf dem Schulhof zurückließen.

Ob Geld entwendet wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Eine Zeugin beobachtete zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einen Unbekannten auf dem Schulgelände. Ob dieser etwas mit dem Einbruch zu tun hatte, ist unklar. Beschreibung: 20 – 30 Jahre alt, 185 – 195 cm groß, kräftige Figur, muskulöse Arme, bekleidet mit einem dunklen Pullover und dunkler Hose. Hinweise:02845 / 30920.

