Neukirchen-Vluyn: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Neukirchen-Vluyn. Die Polizei im Kreis Wesel meldet einen Einbruch in Neukirchen-Vluyn. Die Unbekannten stahlen nicht nur eine Spardose. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben am Sonntag ein Haus in Neukirchen-Vluyn heimgesucht. Nach Angaben der Polizei im Kreis Wesel betraten Unbekannte am Sonntagnachmittag zunächst den rückwärtigen Teil eines Gartens eines frei stehenden Einfamilienhauses an der Hochkamer Straße.

Vom Garten aus gelangten sie auf die Terrasse und schlugen dort eine Scheibe ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Sie stahlen eine Spardose und Schmuck. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 /30920.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland