Neukirchen-Vluyn: Ein Bienenstand ist von Faulbrut befallen

Ein Bienenstand in Neukirchen-Vluyn ist von Faulbrut befallen. Der Kreis hat einen Sperrbezirk eingerichtet (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn ist in einem Bienenstand die Amerikanische Faulbrut festgestellt worden. Jetzt stellt sich für Imker eine entscheidende Frage.

In einem Bienenstand in Neukirchen-Vluyn wurde der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) amtlich festgestellt. das teilte der Kreis Wesel am Freitag mit.

Vorrangiges Ziel sei jetzt, durch Umgebungsuntersuchungen festzustellen, ob der Erreger bereits andere Völker im Kreis Wesel befallen hat. Ein Zusammenhang zu dem umfangreichen Seuchengeschehen in Nordrhein-Westfalen in vergangenen Jahr konnte laut Mitteilung nicht ermittelt werden.

Eine bakterielle Erkrankung, die über Sporen übertragen wird

Die AFB ist eine anzeigepflichtige bakterielle Erkrankung der Bienen, die über Sporen übertragen wird, die Brut befällt und in der Folge erhebliche Verluste verursachen kann. Bienenlarven sterben ab und verwandeln sich in eine braune, fadenziehende Masse.

Um den betroffenen Bienenstand in Neukirchen-Vluyn wurde ein Sperrbezirk festgelegt, der im Amtsblatt des Kreises Wesel veröffentlicht wird. Im Sperrbezirk seien alle Bienenvölker auf die AFB zu untersuchen. Völker aus oder in den Sperrbezirk zu bringen, ist nicht gestattet.

Der Kreis fordert auf: „Falls Sie Bienenvölker im Restriktionsgebiet halten, die nicht bei der Tierseuchenkasse registriert sind, melden Sie dies umgehend beim FD 39 an (VET.LM@kreis-wesel.de).“ Im Übrigen werde auf die grundsätzliche jährliche Meldeverpflichtung der Imker bei der Tierseuchenkasse NRW hingewiesen.

Detaillierte Informationen können auch unter www.kreis-wesel.de eingesehen werden oder beim Fachdienst 39 unter Telefonnummer (Hoffmann) oder (Dr. Diekmann) nachgefragt werden.