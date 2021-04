Neukirchen-Vluyn: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei Personen sind bei einem Unfall in Neukirchen-Vluyn verletzt worden. (Symbolbild)

Neukirchen-Vluyn. Vier Autos waren am Freitag in einen Auffahrunfall in Neukirchen-Vluyn verwickelt. Zwei der Verletzten waren laut Polizei nicht angeschnallt.

Bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn sind am Freitagnachmittag drei Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. In den Unfall waren vier Fahrzeuge verwickelt, wie die Kreispolizei mitteilt.

Eine 41-Jährige aus Neukirchen-Vluyn fuhr gegen 15.45 Uhr befuhr die Geldernsche Straße in Richtung Rheurdt. Als sie nach links in die Vluynbuscher Straße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Polizei: Zwei Personen waren nicht angeschnallt

Die beiden Fahrzeuge hinter ihr hielten daraufhin ebenfalls. Der 25-Jährige Autofahrer aus Wachtendonk dahinter bemerkte dies den Polizeiangaben zufolge jedoch zu spät und fuhr in den Wagen eines 52-jährigen Oberhauseners vor ihm. Dieser sei durch den Zusammenstoß 50 Meter weit in den Grünstreifen geschoben worden. Der 25-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin seien dabei nicht angeschnallt gewesen und verletzten sich schwer. Der leicht verletzte 52-Jährige war laut Polizei ebenfalls nicht angeschnallt. (red/dpa)

