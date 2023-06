Neukirchen-Vluyn dreht den Trend um und wächst – die Gründe

Neukirchen-Vluyn. Noch vor ein paar Jahren prognostizierte die Stadt den Rückgang der Einwohnerzahl. Nun hat der Anstieg Auswirkungen. Auf Kitas, Wohnen und mehr.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn kratzt womöglich bald an der 30.000-Einwohner-Marke. Speziellen Berechnungsmodellen folgend wächst die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2026 auf etwa 29.750 Menschen an. Das wäre ein Anstieg um 3,7 Prozent. Zum Stichtag 30. April 2023 waren hier noch 28.764 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet.

Bis 2050 würde die Anzahl der Berechnung zufolge wieder deutlich schrumpfen auf rund 28.000 Menschen. Ein anderes Berechnungsmodell sieht den Höhepunkt des Bevölkerungswachstums im Jahr 2033 mit rund 29.300 Einwohnern. Danach schrumpft die Bevölkerung aber auch wieder um einen Anteil von rund 3,2 Prozent.

Die Bevölkerungszahl wächst

Noch im Jahr 2015 hatte die Verwaltung der Politik Szenarien präsentiert, nach denen davon auszugehen sei, dass man letztlich über 26.500 Neukirchen-Vluynerinnen und Neukirchen-Vluyner sprechen würde. Nun ist zu sehen: Der prognostizierte Trend wird umgedreht: Die Bevölkerungszahl wächst.

Das hängt natürlich zum einen mit dem Flüchtlingsstrom 2015 zusammen, zum anderen mit dem Zuzug der vor dem Putinschen Angriffskrieg geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern. Die Stadtverwaltung macht aber noch einen Grund aus, den sie mit „der Nähe zum Ruhrgebiet bzw. zu den Oberzentren Krefeld, Duisburg und insbesondere Düsseldorf mit ihren angespannten Wohnungsmärkten“ benennt. Im Vergleich dazu wohnt man in der Bindestrich-Stadt am Niederrhein preiswert. Und hat eine gute Autobahnanbindung in Richtung Ruhrgebiet und Düsseldorf. An der Attraktivierung des ÖPNV-Netzes wird bekanntlich gerade gearbeitet.

2017 war mit 27.594 Einwohnerinnen und Einwohnern übrigens das Jahr des Tiefpunktes, wenn man so möchte. Danach stieg die Anzahl der Menschen, die hier wohnen möchten, wieder an. Zur Erinnerung: 2016/17 wurde die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, was natürlich nicht ohne Folgen blieb. Wer nicht darauf angewiesen war, meldete seinen Zweitwohnsitz ab. Innerhalb von zwei Jahren sank die Zahl nach Stadtangaben von mehr als 1100 auf weniger als 200.

Und noch ein Fachbegriff wird in den Fokus gerückt: die positive Wanderungsbilanz. „Im Vergleich zu 2021 sind 1.529 Personen aus Neukirchen-Vluyn weggezogen und 412 Personen verstorben. Dem gegenüber stehen 2.117 Zuzüge und 231 Geburten“, teilt die Stadt in einer Vorlage für politische Gremien mit.

Nahezu die Hälfte der gesamtstädtischen Bevölkerung lebt im Ortsteil Neukirchen, Ende 2022 waren insgesamt 14.219 Personen gemeldet. Vluyn zählte 12.507 Einwohner. Vluynbusch (mit Rayen und Hochkamer) und Niep (mit Luit) hatten zum Ende 2022 1.316 bzw. 658 Einwohner.

Allerdings macht sich mittlerweile der demografische Wandel bemerkbar. Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, ist deutlich gestiegen. Erfreulicherweise nimmt die absolute Anzahl der unter 20-Jährigen mittlerweile wieder zu.

Das sind die Auswirkungen

Diese Bevölkerungsentwicklung hat selbstredend Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Sie wird in der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt sowie bei der Schulentwicklung. Sie hat aber auch Auswirkungen bei der Stadtentwicklung. Wenn es um die Gestaltung von Straßen und Wegen geht, wird immer auch die Barrierefreiheit mitgedacht.

Darüber hinaus geht es um Wohnraum. So gibt es in Neukirchen-Vluyn Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Gerade in der Fertigstellung ist das Neubaugebiet an der Sittermannstraße; in einer frühen Planungsphase der Neukirchener Ring. Bis zum Jahr 2030 sieht die Stadt sogar weiterhin ein Neubaubedarf von rund 850 bis 950 Wohneinheiten.

