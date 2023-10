Neukirchen-Vluyn: Diese Gewinne sind im JSG-Adventskalender

Neukirchen-Vluyn. Der beliebte Adventskalender des Julius-Stursberg-Gymnasiums in Neukirchen-Vluyn ist ab sofort erhältlich - und lockt mit mehr Gewinnen denn je.

Es geht auf Weihnachten zu, wenn der Adventskalender des Julius-Stursberg-Gymnasiums wieder in die Ladenlokale Neukirchen-Vluyns einzieht. Zum 15. Mal verkürzt der stadtbekannte Adventskalender des Fördervereins des Gymnasiums mit verschiedensten Gewinnen die Wartezeit auf das Christkind.

Auf die hohe Nachfrage der vergangenen Jahre hat der Förderverein nun reagiert: „Wir haben die Auflage erhöht“, teilt Katja Havestadt, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer, mit. Anstelle von 2500 gehen in diesem Jahr 3000 Exemplare in den Verkauf. Damit die Gewinnchancen nicht sinken, wurde auch das Gewinnspektrum auf 620 Preise erweitert. „Die Gewinnchancen stehen wahrlich gut und bei der Auswahl der Gewinne ist für jede Altersgruppe etwas dabei“, verspricht Havestadt.

Neukirchen-Vluyner Händler versorgen den JSG-Adventskalender mit vielfältigen Gewinnen

Die angekündigten Gewinne können sich sehen lassen. Zu den Hauptgewinnen zählen ein E-Bike und eine Ballonfahrt. Wem das Glück hold ist, steht zudem die Aussicht auf eine von drei Berlinreisen offen, eine davon für zwei Personen, die anderen beiden für einen Solo-Trip. Gutscheine für Kulturveranstaltungen, Wellnessbehandlungen und örtliche Restaurants wie den Feltgenhof oder das Little John’s gehören ebenfalls zu den Preisen. Dass auf der Liste der 136 Sponsoren unter anderem das GOP Varieté Essen, die Hall of Fame oder die Superfly-Trampolinhalle in Moers zu finden sind, ist für viele gewiss Anreiz genug, um den JSG-Adventskalender zu erwerben. Die Bandbreite der teilnehmenden Händler und Sponsoren aus der Region spiegle laut Pressemitteilung des Fördervereins wieder, was Neukirchen-Vluyn zu bieten habe.

So sieht der diesjährige Adventskalender des JSG aus. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Die Bekanntgabe der Gewinner läuft nach altbekanntem und bewährten Verfahren ab: Jeder Kalender enthält eine persönliche Gewinnzahl. Täglich werden bis zum 24. Dezember für die Gewinne, die das aktuelle Türchen verbirgt, Gewinnzahlen gezogen. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, sichert der JSG-Förderverein notarielle Aufsicht zu. Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember im Internet (www.jsg-nv.de/foerderverein/adventskalender) bekanntgegeben. Eine Neuerung gibt es für die weniger Internetaffinen: Einmal pro Woche werden die Gewinnzahlen der vergangenen Woche im Ladenlokal der Neukirchener Buchhandlung, bei Giesen-Handick und Schreibwaren Teschner aushängen. Die Abholung der Gewinne ist ab dem 7. Dezember ausschließlich dienstags von 18 bis 19.30 Uhr oder donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr im JSG bis Ende Februar möglich.

Die Verkaufsstellen des JSG-Adventskalenders sind in ganz Neukirchen-Vluyn verteilt

Die Kranich-Apotheke und Giesen-Handick verkaufen den Adventskalender in Vluyn. Im Dorf Neukirchen ist er in der Neukirchener Buchhandlung, im Reisebüro Horn, bei Schreibwaren Teschner, in der Skarabäus-Apotheke und im Stadtcafé Nacke erhältlich. Am 4. und 5. November erhalten Besucher des Vluyner Martinsmarkts eine weitere Gelegenheit, einen der begehrten Adventskalender zu ergattern. Das diesjährige Fotomotiv auf der Vorderseite wurde am Geilingsweg aufgenommen und zeigt Neukirchen-Vluyner Felder in winterlichem Glanz.

Mit fünf Euro pro Kalender knüpft der Förderverein preislich an die vorigen Jahre an. „Der Erlös geht an den Förderverein“, erklärt Havestadt. Der wiederum unterstützt die Schule durch die Finanzierung von Materialien für Projekte, Zuschüsse für Exkursionen und vieles mehr. „Ohne diese Unterstützung würde es das JSG in dieser Form gar nicht geben“, lobt Schulleiterin Hedda Engbers das Engagement der Vereinsmitglieder. „Ich als Schulleiterin bin wahnsinnig froh, so einen aktiven Förderverein zu haben.“

