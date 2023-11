Neukirchen-Vluyn: Diebe klauen Container mit Wäschetrocknern

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn haben Diebe gleich einen ganzen Container geklaut. Die Ladung dürfte einiges Wert sein. Die Polizei sucht Zeugen der Aktion.

Im Zeitraum von Freitag, 3. November, 17.08 Uhr bis Montag, 6. November, 9.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter gleich eine ganze Containerladung der neuen Roborock „Zeo One“ Wäschetrockner.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Container auf einem Lkw, der an der Grubenwehrstraße in Vluyn an der ehemaligen Zeche abgestellt war. Die Täter trennten den Auflieger von der Zugmaschine und transportierten so ihre Beute ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Moers unter 02841 / 1710 zu melden. Das Gelände der ehemaligen Zeche ist vor allem bei Hundebesitzern und Spaziergängern beliebt. Die Polizei fragt: „Haben Sie am vergangenen Wochenende ein solches „Verladen“ bemerkt?“

