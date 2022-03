Neukirchen-Vluyn: Dieb entreißt 18-Jährigem die Tasche

In Neukirchen-Vluyn ist es zu einem Diebstahl auf offener Straße gekommen (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Der 18-Jährige telefonierte auf einem Gehweg in Neukirchen-Vluyn, als der Täter ihn anrempelte. Jetzt sucht die Polizei Hinweise auf den Dieb.

Nach einem dreisten Diebstahl sucht die Polizei in Neukirchen-Vluyn den Täter und Hinweise. Betroffen von dem Diebstahl ist ein 18-Jähriger. Der junge Mann hatte laut Polizeimitteilung am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf dem Gehweg der Lindenstraße telefoniert. Von hinten rempelte ihn der Räuber an und riss ihm die Tasche vom Hals.

In der Tasche befanden sich Geld und eine Zigarettenschachtel. Der Dieb flüchtete über den Neukirchener Ring Richtung Niederrheinallee. Er trug laut Polizei einen schwarzen Kapuzenpulli; die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zudem war er mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen gekleidet. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 30920 entgegen.

