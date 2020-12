Neukirchen-Vluyn: "Die Welt mit anderen Augen sehen"

In Neukirchen-Vluyn haben alle Pastoren gemeinsam ihre Gedanken zu diesem besonderen Weihnachtsfest aufgeschrieben. Sie machen Mut.

Neukirchen-Vluyn. Wie schon einmal zum Osterfest haben die Pastoren der Neukirchen-Vluyner Kirchengemeinden sich für die NRZ zusammengetan und jetzt Gedanken zum Weihnachtsfest aufgeschrieben. Zeilen, die Mut machen sollen ...

Weihnachten ermutigt uns, auf das Kleine zu achten – Frank Rusch:

Ein beliebiger Tag auf dem Vluyner Platz: Eine Mutter mit Kinderwagen geht vorbei. Wenn sie stehenbleibt, um eine Bekannten zu grüßen, kann man fast sicher sein, dass der erste Blick in den Kinderwagen geht. Oft passiert das auch bei wildfremden Menschen. Dieser erste Blick auf das kleine Kind, er scheint den Menschen gut zu tun. Ich habe zumindest noch niemand getroffen, der danach mürrisch wieder hochblickt. Das kleine Kind scheint Lebensfreude zu geben, egal ob es schläft oder mit wachen Augen den anderen anblickt. Neues Leben – ein Zeichen dafür, dass es noch Hoffnung gibt, oder wie es dieser Spruch von Rabin Dranath Tagore ausdrückt: „Jedes Kind, das geboren wird, ist ein Zeichen dafür, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat.“ Für diese Hoffnung steht auch das Jesuskind in der Krippe. Gott möchte mir deutlich machen: Mit diesem Kind wage ich mit dir, meinem geliebten Menschen, einen Neuanfang. Und die Hoffnung, die ich durch den Anblick bekomme, soll mir helfen, anderen diese Hoffnung weiterzugeben – gerade in dieser Coronazeit!

Weihnachten ermutigt uns eigene Erwartungen loszulassen - Juliane Kollmann-Rusch:

Im Stall von Bethlehem versammelt das Kind ganz unterschiedliche Menschen: Arme Hirten, drei gelehrte Wissenschaftler und bodenständige Handwerker. Alle erwarteten den neuen König, den Retter der Welt. Er sollte herrschaftlich und machtvoll sein, so war die Erwartung damals. Aber gefunden haben die Hirten und die Weisen einen ärmlichen Stall und einen Säugling, der keine königlichen Gewänder trug. Werden sie enttäuscht gewesen sein? Vielleicht, aber sie blieben für das Wunder im Stall offen. Sie sind verändert nach Hause gegangen, denn sie spürten eine Hoffnung, die ihnen Kraft und Mut für die Zukunft schenkten. Der Retter der Welt war zwar ganz anders als gedacht, aber dennoch ermutigend. Und diese Hoffnung habe ich auch für das diesjährige Weihnachtsfest, das wir ganz anders feiern werden als unseren sonstigen Erwartungen. Und dennoch wünsche ich uns, dass wir offen bleiben können für das Wunder, das in dem Stall geschehen ist. Denn das Kind in der Krippe verbindet Menschen über alle Grenzen und Abstände hinweg.

Weihnachten ermutigt uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen! - Martin Simon:

Wir sitzen zum Taufgespräch zusammen. Stolz zeigen mir die jungen Eltern ihr erstes Kind. Als ich mich erkundige, wie es ihnen nun zu dritt geht, erzählen sie mir eindrücklich, dass sie seit der Geburt ihres Sohnes „die Welt mit anderen Augen sehen“. Klar, so eine Geburt geht nicht spurlos an einem vorüber. Zu gerne möchte man dieses kleine Lebewesen auf eine gute Lebensbahn bringen! Das haben sich Maria und Josef damals auch vorgenommen. Aber die Umstände waren schwierig. Die Geburt im Stall, die Angst vor Verfolgung, die Flucht. Warum bringt Gott seinen Sohn in einem Stall und nicht in einem Palast zu uns? Er wählte diesen Weg bewusst. Mit der Geburt seines Sohnes im Stall wollte Gott uns zeigen, dass er uns mit anderen Augen sieht. Er stellt unsere Werte auf den Kopf. Seine Größe bringt er durch Niedrigkeit zum Ausdruck. Gott hält das für stark, was wir für schwach halten. Darum begegnet Gott uns nicht in menschlicher Macht sondern genau dort, wo es an Menschlichkeit fehlt. Darin liegt eine große Ermutigung der Weihnachtsgeschichte. Eine Zuversicht, die wir uns zu Weihnachten neu schenken lassen dürfen!

Weihnachten ermutigt uns, denn Licht vertreibt die Dunkelheit - Pfarrer Stefan Vogt:

Wir feiern zu Weihnachten, dass Gott ein helles Licht aufleuchten lässt in unserer oft dunklen Welt. Auf vielen Weihnachtsdarstellungen geht von dem Kind in der Krippe ein strahlend helles Licht aus. Jesus der geboren wird, sagt später: „Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt wird nicht im Dunkeln bleiben, sondern das Licht des Lebens in sich tragen.“ Wir dürfen Lichtträger sein. Das Licht, dass Gott mit Jesus zu Weihnachten aufleuchten lässt, will auch unser Leben hell machen und unsere Herzen erleuchten. Ein schönes Zeichen dafür ist das Friedenslicht aus Bethlehem. Jedes Jahr wird es von Bethlehem ausgehend in die ganze Welt getragen – auch nach Neukirchen-Vluyn. Das Licht, das in Bethlehem seinen Anfang genommen hat, will auch unser Leben hell machen und uns zu Menschen machen, die sich für Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Es beginnt mit den kleinen Dingen, die uns voneinander trennen. Achten wir darauf, dass Lieblosigkeit, Egoismus oder Gleichgültigkeit die Flammen des Friedenslichtes nicht auslöschen. Lasst uns dorthin gehen wo es dunkel ist, wo Menschen einsam, traurig oder verzweifelt sind, denn „es ist besser ein Licht anzuzünden als über die Dunkelheit zu klagen.“

Weihnachten ermutigt uns zur Zärtlichkeit – Andreas Fink:

Nach dem ersten Atemzug im Lebensschrei wird Maria das Jesuskind an ihre Brust genommen haben. Im Körperkontakt mit seiner Mutter konnte Jesus sich beruhigen und seine erste Erfahrung als Mensch machen – zärtlich berührt zu werden. Tief prägend war diese Erfahrung, denn Jesus hat als Erwachsener genau solch heilvolle Berührung unzähligen Menschen in der Begegnung mit ihm erleben lassen. In der Berührung finden wir uns selbst und fassen zu uns Vertrauen – so geht Menschwerdung. An diesem Weihnachten wird von uns Distanz eingefordert und uns wird damit etwas genommen, dass so selbstverständlich zu Weihnachten dazugehört und dass das Weihnachten von damals im Heute immer hat erlebbar werden lassen. „Es ist Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit.“ - an diesem Weihnachten und nicht „irgendwie, irgendwo, irgendwann.“ Vielleicht gehen wir als letzte Vorbereitung aufs Fest auf die Suche nach Gesten, Worten und Tönen, die uns selbst und andere zärtlich berühren können. „Es ist Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit“, damit es Weihnachten wird.