Neukirchen-Vluyn: Die Stadt macht Betriebsferien - die Infos

Neukirchen-Vluyn Die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn macht Betriebsferien. Und bei den Wochenmärkten gibt es diese Verschiebungen durch die Weihnachtsfeiertage.

Betriebsferien macht die Stadtverwaltung zwischen Heiligabend und Neujahr. Das Rathaus bleibt daher vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Ab 2. Januar stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zur Verfügung.

Die Stadtbücherei schließt ebenfalls ab 23. Dezember und öffnet regulär wieder am 2. Januar. Das Freizeitbad ist derzeit geschlossen aufgrund der jährlichen Revision. Ab 27. Dezember werden erweiterte Öffnungszeiten angeboten. Die Sauna ist durchgehend geöffnet. Alle Infos unter www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

Zudem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass sich die Müllabfuhr rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ändern. Die genauen Termine sind dem Abfallkalender zu entnehmen.

Auch bei den Wochenmärkten gibt es eine Änderung: Der Markt am Mittwoch, 27. Dezember, Am Markt (ehemaliger Hindenburgplatz) fällt aus, alle anderen Märkte finden zu den gewohnten Zeiten statt: Samstag, 23. Dezember, ist der Wochenmarkt Am Markt in Neukirchen. Am Freitag, 29. Dezember, ist Wochenmarkt am Vluyner Platz und am Grafschafter Platz. Am Samstag, 30. Dezember, findet wiederum der Wochenmarkt Am Markt statt.

