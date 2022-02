Neukirchen-Vluyn: Demonstration gegen den Krieg am Dienstag

Neukirchen-Vluyn. Parteien und Organisationen laden zur Kundgebung für Frieden, Freiheit und Demokratie in Neukirchen-Vluyn ein – mehrere Rednerinnen und Redner.

Mehrere Parteien und Organisationen in Neukirchen-Vluyn rufen zu einer Demonstration gegen den von Wladimir Putin entfachten Krieg in der Ukraine auf. Die Kundgebung findet am Dienstag, 1. März auf dem Vluyner Platz statt.

Zu der Kundgebung laden laut einer Mitteilung vom Samstag Bündnis 90/Die Grünen, die SPD, die CDU, die FDP in Neukirchen-Vluyn, die Grüne Jugend Kreis Wesel, die Jusos Kreis Wesel und das Bündnis „Neukirchen-Vluyn – ist bunt nicht braun“ ein. In der Mitteilung heißt es: „Der 24. Februar ist ein dunkler Tag für die Friedensordnung Europas. Mit Schrecken sehen wir die Bilder des russischen Einmarschs in die Ukraine. Ein Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der den Krieg zurück nach Europa bringt. Lediglich zweieinhalb Flugstunden entfernt leiden und sterben Menschen. Menschen wie wir. Deshalb möchten wir gemeinsam Flagge zeigen: Für Frieden, Freiheit und Demokratie! Wir rufen zu einer überparteilichen und organisationsübergreifenden Friedens-Kundgebung in Neukirchen-Vluyn auf.“

Als Rednerinnen und Redner für die Kundgebung am Dienstag werden der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim, der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Ralf Köpke, die Landtagskandidatin der CDU Julia Zupancic und der Landtagskandidat der Grünen Tom Wagener angekündigt. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

