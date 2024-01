Neukirchen-Vluyn: Demo gegen rechts – Bilder vom Protest

Auch in Neukirchen-Vluyn gab es eine Demo gegen Rechtsextremismus. Unser Fotograf war dabei.

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn gingen am 27. Januar zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Eine Auswahl von Fotos.

Mehr als 1000 Menschen haben laut Polizei vor Ort am Samstag, 27. Januar, gegen Rechtsextremismus in Neukirchen-Vluyn demonstriert. Dazu aufgerufen hatte Bündnis 90/Die Grünen, zahlreiche andere Parteien und Institutionen unterstützten den Protest. Das Motto lautete: „NV ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts“. „Der Vluyner Platz war noch nie so voll“, sagte Christian Pelikan (Grüne) am Rande der Demonstration.

Unser Fotograf war mit seiner Kamera dabei und hat viele Bilder mitgebracht. Hier eine Auswahl von Fotos der Demo.

Neukirchen-Vluyn ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts! Neukirchen-Vluyn ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts! Bürger demonstrieren am Samstag, den 27.01.2024, für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Neukirchen-Vluyn ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts! Christian Pelikan nimmt am Samstag, den 27.01.2024, an der Demo für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn teil. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Neukirchen-Vluyn ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts! Bürgermeister der Stadt Neukirchen-Vluyn Ralf Köpke, links, nimmt am Samstag, den 27.01.2024, an der Demo für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn teil. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Neukirchen-Vluyn ist bunt! Für Demokratie und gegen Rechts! Angelina Kalke nimmt am Samstag, den 27.01.2024, an der Demo für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn teil. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

