Neukirchen-Vluyn: Das verbinden wir mit Weihnachten

Neukirchen-Vluyner Bürgerinnen und Bürger erinnern sich an tolle Weihnachtsgeschenke und erzählen, was ihnen Weihnachten bedeutet.

Dieser Duft! Diese Lichter! Diese Freude! Viele Menschen verbinden etwas ganz Bestimmtes mit Weihnachten, ob es die Aufregung vor der Bescherung ist oder die Freude über das Zusammensein mit der Familie und Freunden. Hier erzählen Menschen aus Neukirchen-Vluyn, was sie mit Weihnachten verbinden, was es ihnen bedeutet oder woran sie sich erinnern, wenn sie zurückdenken an die Zeit, als sie selbst klein waren. Was waren ihre schönsten Geschenke, was war das Besondere und was macht das Weihnachtsfest heute für sie aus? Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, denken auch Sie an damals zurück. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten!

Gemütlichkeit, Kerzen und Tannenduft

Ilka Mainka mit einem Weihnachtsfoto aus ihrer Kindheit. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ilka Mainka: „Weihnachten bedeutet für mich gemeinsam mit der Familie zu feiern und Zeit miteinander zu verbringen. Gemütlichkeit, gutes Essen, Kerzen und Tannenduft gehören natürlich auch dazu. Und auch wenn es jedes Jahr trubelig zugeht, versuchen wir zur Ruhe zu kommen und auch mal zu reflektieren. Ich bin zum Beispiel für vieles dankbar, das man nicht kaufen kann: eine tolle Familie, Freunde auf die man zählen kann, Gesundheit und eine Arbeit, die Spaß macht. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind war ein ferngesteuertes Auto mit ungefähr fünf Jahren. Zumindest ist mir das sehr gut in Erinnerung geblieben, da ich sonst immer nur Puppensachen bekommen habe, mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Im Erwachsenenalter werden dann andere Dinge wichtiger.“

Schöne Aufregung

Ralf Köpke bekam als Kind einen Chemiebaukasten geschenkt. Foto: köpke

Ralf Köpke: „Für mich bleibt als schönste Erinnerung immer die Aufregung und die besondere, knisternde Stimmung an Heiligabend im Gedächtnis. Das Wohnzimmer war verschlossen, da mein Vater den Baum schmückte und sich dort natürlich die Geschenke befanden. Dann, nach dem Familienessen, das Öffnen der Tür und der Blick auf den funkelnden Baum! Mein schönstes Geschenk war ein kleiner Chemiebaukasten, den ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Es waren alle möglichen Stoffe darin und ich konnte Experimente durchführen, zum Beispiel Flüssigkeiten zusammenschütten, aus denen sich Farbreaktionen ergaben. Es hat auch ein bisschen gequalmt, das habe ich direkt unter dem Weihnachtsbaum ausprobiert. Es war aber zum Glück nicht wie bei Loriot und dem Atomkraftwerksbaukasten, den Dicki mit einem GAU zur Explosion gebracht hat.“

Im Kreise der Lieben

Günter Zeller mit seiner Schwester im Jahr 1955 Foto: Zeller

Günter Zeller: „Weihnachten und Familie sind für mich untrennbar miteinander verbunden. Eine harmonische Atmosphäre, zu der alle Familienmitglieder gehören: Meine geliebte Frau, mein Sohn mit Schwiegertochter, Schwägerin mit Kindern und Eltern meiner Frau. Auch Gewohnheiten und Überlieferungen gehören einfach dazu und machen die wohligen Momente der Besinnung aus. Dazu zählen der Weihnachtsbaum, bei dessen Aussuchen ich im Laufe der Jahre so manchen Händler nicht willentlich zur Verzweiflung getrieben habe, wie auch das Weihnachtsessen und natürlich Weihnachtslieder.

Der Ablauf hat sich aus meiner Kindheit heraus im Innern so festgesetzt, dass er bis heute allerdings mit Veränderungen nachwirkt. In einer Bergmannsfamilie mit Eltern und der jüngeren Schwester groß geworden durften wir vor der Bescherung den geschmückten Baum keinesfalls sehen. Zum Weihnachtsessen gab es Jahr für Jahr Mutters berühmten Kartoffelsalat mit Würstchen und aus dem Radio dazu ,Grüße auf See’, die der NDR von Norddeich Radio an die Seeleute irgendwo auf dem Meer übertrug. Das hat sich ins Heute natürlich nicht retten können, wohl aber die Reihenfolge mit der Familie, nämlich zuerst das festliche Essen bei gedämpfter Weihnachtsmusik und danach erst die Bescherung vor dem Christbaum. Weihnachten möchte ich zu Hause mit meinen Lieben feiern.

Ich käme niemals auf die Idee, über die Festtage zu verreisen, schon gar nicht in die Wärme. Das Foto zeigt mich mit meiner Schwester vor dem Weihnachtsbaum in unserer Zechenwohnung 1955.“

DAS Puppenhaus

Kathrin Zwanzig mit ihrem Bruder vor dem geliebten Puppenhaus. Foto: zwanzig

Kathrin Zwanzig: „Ich werde nie das Puppenhaus vergessen, das ich mit viereinhalb Jahren zu Weihnachten bekam. Mein Vater hatte das Haus aufgemotzt und mit Lichtern ausgestattet, sogar die Herdplatte leuchtete rot. Ich war so glücklich. Vieles von unseren damaligen Ritualen behalte ich bei. Heiligmorgen schmücken wir mit unserer Tochter den Weihnachtsbaum, den wir auch selbst geschlagen haben. Dazu singen wir Weihnachtslieder. Dann beginnt die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, uns besinnen und Zeit mit den Menschen verbringen, die wir lieb haben.“

