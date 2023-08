Neukirchen-Vluyn: Das sind die Neuen in den Gottesdiensten

Neukirchen-Vluyn. Wiebke Grittmann und Christian Großmann übernehmen in der Kirche neue Aufgaben. Am Sonntag geht es los. Was die Prädikanten machen und was nicht.

Der 20. August ist für Wiebke Grittmann und Christian Großmann ein wichtiger Tag. An dem Sonntag werden die beiden in der Dorfkirche Vluyn, Schulplatz 2, „zu ihrem Dienst als Prädikantin und Prädikant beauftragt“, wie der Kirchenkreis Moers mitteilt.

Was bedeutet das? Dann dürfen die beiden taufen, trauen und beerdigen wie studierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Der Ordinationsgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Superintendent Wolfram Syben wird die Ordination durchführen, Dr. Martin Werth, Direktor des Johanneum in Wuppertal, wird ebenfalls teilnehmen. Anschließend sind alle Gottesdienstbesucherinnen und -besucher zu einem Empfang an der Kirche eingeladen.

Vorausgegangen ist eine Menge Arbeit, mit der sich Wiebke Grittmann und Christian Großmann auf das Amt vorbereitet haben.

Die Neukirchen-Vluyner haben viel gelernt

Für Christian Großmann ist es ein vergleichsweise neues Feld gewesen. Er hat sich in der Ausbildung zwei Jahre lang mit theologischen Fragen, biblischen Texten und der Vermittlung auseinandergesetzt. Bei der Theorie ist es aber nicht geblieben. Geübt hat er auch ganz praktisch zu taufen und zu beerdigen. „Ich hatte mich schon nach der Schule mit dem Gedanken getragen, Pfarrer zu werden, aber mich dann dagegen entschieden. Jetzt ist es wie ein bisschen Pfarrer sein“, sagt der 38-Jährige schmunzelnd. In den vergangenen Jahren hat er allerdings schon als Lektor im Gottesdienst die Bibeltexte für den Sonntag verlesen.

Für Wiebke Grittmann hat die so genannte Zurüstung nur ein Jahr gedauert, denn mit ihrer Ausbildung in Wuppertal an der Evangelistenschule Johanneum ist sie schon theologisch ausgebildet. Doch auch sie musste theologische Arbeiten schreiben und Predigten verfassen.

Die Motivation bei den Neukirchen-Vluynern ist groß

Sie sagt: „In den Schulungswochen haben wir von morgens bis in den Abend hinein gearbeitet und während der Herbstferien und am Wochenende saß ich an meinen theologischen Arbeiten. Es war eine straffe, aber sehr erfüllende Zeit, sich intensiv mit diesen Glaubensfragen zu beschäftigen.“ Bereits jetzt führt die 52-jährige junge Menschen bis zur Konfirmation und vermittelt ihnen die Inhalte des Glaubens. „Ich freue mich sehr, Menschen nun auch in anderen wichtigen Lebensmomenten begleiten zu können, Freude und Schmerz mit ihnen zu teilen, ihnen Gottes Segen zuzusprechen und die Zusagen zu geben, dass er bei ihnen ist.“

Das war auch die Motivation für Christian Großmann zu der Ausbildung: „Es ist schön, Menschen zu begleiten in Trauer und in glücklichen Momenten. Als junger Familienvater freue ich mich besonders auf die Taufen und dort zu sehen, wie Familien es genießen, mit den Paten Gemeinschaft zu gestalten. Die Ausbildung war hart, aber der Lohn ist: Wir dürfen richtig viel, wir bekommen viel Verantwortung übergeben.“

Wiebke Grittmann nickt zustimmend. Praxiserfahrungen haben beide schon gemacht. Im Beisein von studierten Theologinnen und Theologen haben sie Gottesdienste organisiert, Lieder ausgesucht, gepredigt, den Segen gespendet. „Tomaten hat niemand geworfen“, sagt Großmann lachend.

