Neukirchen-Vluyn: Das verbirgt sich hinter einem Sandarium

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn haben Auszubildende der Stadt ein besonderes Projekt entwickelt, das Insekten Lebensraum schenken soll. So funktioniert es.

Einen Arbeitstag der etwas anderen Art haben jüngst vier Auszubildende der Stadt Neukirchen-Vluyn erlebt: Nach einer Planung von Susanne Schwarze, der Landschaftsarchitektin beim Tiefbau- und Grünflächenamt, legten die Verwaltungs-Azubis Tabea Lamshöft, Tim Luttringer und Jonas Müller auf dem städtischen Friedhof in Neukirchen ein Sandarium an. Dabei erhielten sie eine fachkundige Anleitung von Christian Schmicking, der derzeit zum Gärtner beim städtischen Baubetriebshof ausgebildet wird. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Ein Insektenhotel kennen viele, aber was ist ein Sandarium? Dreiviertel aller Wildbienenarten sind Erdnister. Von den 460 Wildbienenarten nisten 340 Arten im Boden, weiß Pressesprecherin Sabrina Daubenspeck. Vor allem trockene und vegetationsarme Sandflächen sind lebensnotwendige Niststrukturen für diese Wildbienen, die Flächen seien aber kaum noch zu finden, heißt es weiter in ihrer Mitteilung an die Redaktion.

Am Friedhof Neukirchen wurde eine sonnige Fläche ausgewählt. Zur Herstellung der gut sieben Quadratmeter großen Fläche haben die vier jungen Leute zunächst mit Spaten die Grasnarbe abgeschält. Dann musste der Boden etwa 50 Zentimeter tief ausgekoffert werden. Dazu kam schweres Gerät zum Einsatz. Der Baubetriebshof half mit dem Friedhofsbagger, die gut 3,5 Kubikmeter Erde auszuheben und abzutransportieren.

Anschließend wurden etwa sechs Tonnen Sand eingebaut. Dem ehemaligen Spielsand von öffentlichen Spielplätzen wurde ein Anteil Mutterboden beigemischt, damit die Röhren der Insekten standfest bleiben. Zusätzlich wurden Totholz und Steine platziert. Und so funktioniert es: Wildbienen nagen das Totholz ab und verschließen damit die Niströhren. Die Steine wärmen sich durch die Sonnenstrahlung auf und bieten Rückzugsorte.

Bereits 2021 hatte der Baubetriebshof zwei nur durch einen Gehölzstreifen getrennte Flächen mit insgesamt 1.400 Quadratmetern zu einer artenreichen Wiese aufgewertet, die als Nahrungsangebot für Insekten dient. Das Sandarium wurde unmittelbar neben der Fläche angelegt. So können die Insekten in der Nähe ihres Futterplatzes wohnen und ihren Nachwuchs aufziehen.

