Neukirchen-Vluyn: Das erwartet Besucher beim Sauna-Special

Neukirchen-Vluyn. Enni Sport & Bäder lädt zur Poolparty und zum Sauna-Summer-Special ein. Letzteres entführt die Gäste diesmal „An die Nordseeküste“.

Gleich zwei Highlights stehen am Samstag, 23. Juli, im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn auf dem Programm: Die Enni Sport & Bäder Niederrhein lädt für den Nachmittag zuerst zur Poolparty und anschließend zum zweiten Sauna-Summer-Special ein.

Die Poolparty setzt noch einmal einen Höhepunkt in der Ferienzeit und steigt von 15 bis 17.30 Uhr. Es gibt Top-Hits aus den Charts, Wasserspaß und Animation durch das Team des Freizeitbads. Je nach Wetterlage finden dabei einige Aktionen auch draußen auf der Liegewiese statt. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, Slush-Eis in verschiedenen Sorten ist für nur einen Euro zu haben.

Saunatreff im Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn

Ab 18 Uhr beginnt dann der beliebte Saunatreff. Das zweite Sauna-Summer-Special entführt die Gäste diesmal „An die Nordseeküste“ und somit in eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Das zeigt sich beispielsweise in einem Sanddornaufguss mit anschließendem Sanddornsaft, der speziell aus St. Peter Ording angeliefert wird, in einem Küstensand-Peeling oder einem Ostfriesen-Kaffee im Bistro. Die jüngsten Besucher erwartet in der Kindersauna ein Limonenaufguss mit anschließendem Wassereis. Das Sauna-Summer-Special endet um Mitternacht. In der gesamten Zeit erfolgt die Nutzung des Freizeitbads ausnahmslos textilfrei. Im Schwimmbecken kann dabei auch die überdimensionale Wasserkrake von der Poolparty noch genutzt werden. Der Eintritt zum Saunatreff beträgt für Erwachsene 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro vor Ort. Kinder zahlen acht Euro. Wer lediglich das Angebot des textilfreien Schwimmens nutzen möchte, zahlt als Erwachsener sechs Euro. Für Jugendliche beträgt der Eintritt vier Euro, für Kinder drei Euro. Der Saunatreff ist ein regelmäßiges Angebot, das zu unterschiedlichen Themen stattfindet. Im Sommer findet er einmal im Monat statt.

Weitere Informationen und einen Überblick über das Saisonprogramm im Freizeitbad gibt es im Internet unter der Adresse www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

