Neukirchen-Vluyn: „Corona-Spaziergang“ am Vluyner Platz

Neukirchen-Vluyn. Am Mittwochabend trafen sich 16 mutmaßliche Impfpflichtgegner zu einem „Spaziergang“ durch Vluyn. Die Polizei erstattete Anzeige.

In Neukirchen-Vluyn trafen sich am Mittwochabend 16 mutmaßliche Impfpflichtgegner zu einem „Corona-Spaziergang“. Treffpunkt der über soziale Medien verabredeten Aktion war um 18 Uhr der Vluyner Platz, wo die kleine Gruppe von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes und zwei Polizeibeamten empfangen wurde.

Laut eines Sprechers der Kreispolizei Wesel verlief der im Vorfeld nicht angemeldete „Spaziergang“ ohne besondere Vorkommnisse, die geltenden Corona-Regeln wurden eingehalten. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Bereits am Montag hatte es in verschiedenen Kommunen im Kreis Wesel unangemeldete Veranstaltungen dieser Art gegeben, unter anderem in Moers, Alpen und Dinslaken. Am Dienstag gab es eine .

