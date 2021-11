Neukirchen-Vluyn: CDU legt zukünftige politische Linie fest

Neukirchen-Vluyn. Auf ihrer Haushaltsklausur hat die CDU-Fraktion auch Stellung zu einzelnen Stadtthemen bezogen und fordert bei manchen Entwicklungen mehr Tempo.

Auf ihrer diesjährigen Haushaltsklausur in Straelen haben sich die Mitglieder der CDU-Fraktion neben dem Etat der Stadt auch mit dem Stadtentwicklungskonzept NV2040, dem Thema Corona sowie mit strategischen Fragen rund um die Fraktions- und Ratsarbeit beschäftigt. Kämmerin Margit Ciesielski stellte zunächst den Etatentwurf vor, der bei 73 Millionen Euro Erträgen und circa 76,5 Millionen Euro Aufwendungen ein Defizit von rund 3,5 Millionen Euro aufweist.

Ein zentrales Thema war die Zukunft des Freizeitbades. Ein solches Angebot müsse vorgehalten und dafür auch für Planungssicherheit gesorgt werden, so die Fraktion. Ebenso für den Bereich Niederberg Süd. „Hier muss es tatsächlich viel schneller gehen.“ Auch möchte die CDU erneut einen Waldkindergarten, den Anschluss an den Radschnellweg 1 und die bauliche Eingangssituation im Dorf Neukirchen in den Fokus nehmen.

Außerdem möchte die CDU laut eigener Aussage die Verkehrssituation und „die Digitalisierung im Kontext von Bürgerservice und Wirtschaftsförderung“ aufnehmen. Als „dicken Brocken“ bezeichnet sie die Sanierungen im Schulzentrum, die in den nächsten Jahren rund 10 Millionen Euro kosten sollen. Es sei „sehr gut angelegtes Geld“, das man aber wohl extern finanzieren und dabei das Vermögen beziehungsweise auch Eigenkapital im Blick haben müsse, sagt Fraktionschef Markus Nacke. Zumal die noch zu klärenden Kosten für die JSG-Turnhalle, für das Freizeitbad oder die ersten Maßnahmen für den Bereich der Nachhaltigkeitsstrategie/Klimaschutz in den Planungen bis 2024 – dann endet des Haushaltssicherungskonzept – noch nicht vollständig eingeplant seien.

Noch sei die Zahl am Ende der Konsolidierung im Jahr 2024 eine schwarze Zahl. „Der Bürgermeister muss dafür sorgen, dass das so bleibt und dennoch die Weiterentwicklung in der Stadt insgesamt nicht ins Stocken gerät“, sagt die CDU, die sich eine Zustimmung erst nach den Ausschussberatungen vorbehalten will.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage nennt sie dabei eine unkalkulierbare Gefahr. Zumal im Kreis zusätzliche Ausgaben für eine neue ÖPNV-Umlage geplant werden. Insgesamt nach ersten Hochrechnungen bedeute es für Neukirchen-Vluyn derzeitigem Stand ein Ausgabenplus von rund 600.000 Euro, prognostiziert die CDU.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland