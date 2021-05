Neukirchen-Vluyn: Bürgerinitiative Mitgestalten-NV online

In Kamp-Lintfort gibt es schon länger Protest gegen Pläne zur Auskiesung. Jetzt hat sich auch in Neukirchen-Vluyn eine Bürgerinitiative gegründet.

Neukirchen-Vluyn. Die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV gibt es erst seit wenigen Wochen. Jetzt informiert sie auch im Internet. Wer will, bekommt einen Newsletter.

Die erst seit wenigen Wochen in Neukirchen-Vluyn bestehende Bürgerinitiative Mitgestalten-NV, die sich gegen den umfangreich geplanten Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn wehrt, hat jetzt auch eine Internetseite: www.mitgestalten-nv.de.

Dort berichtet die Initiative laut einer Mitteilung über die Ausgangslage, nennt Zahlen, Daten und zeigt eine erste Karte, die das Ausmaß der geplanten Auskiesungsfläche verdeutlicht. Bürgerinnen und Bürger können sich außerdem über Facebook oder die Website für einen Newsletter anmelden, der künftig in unregelmäßigen Abständen über Neuerungen informieren will.

Niederrhein soll nicht zum „Flickenteppich aus Kieslöchern“ werden

Auch weitere Unterstützerinnen und Unterstützer sind willkommen. Kontakt auch gerne weiterhin über mitgestalten-nv@gmx.de. Auf der Webseite werben die Aktiven auch für eine Teilnahme an der Unterschriftenaktion des Niederheinappells, der sich dafür einsetzt, dass der Niederrhein nicht zum „Flickenteppich aus Kieslöchern“ – so die Mitteilung – wird.

Der Niederrheinappell ist ein Zusammenschluss aus Initiativen, Naturschutzverbänden und ehrenamtlich engagierten Menschen am ganzen Niederrhein, dem auch die Neukirchen-Vluyner Bürgerinitiative beigetreten ist. Er setzt sich unter anderem für eine höhere Recyclingquote bei den genutzten Baustoffen ein, fordert einen Kieseuro im Sinne einer Abgabe zulasten der Kiesindustrie und will Kiesabbau in Siedlungsnähe oder Wassereinzugsgebieten verhindern.

