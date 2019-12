Neukirchen-Vluyn. Das Ende für den Büchereistandort Vluyn steht bevor. Aber: Er wird noch ein bisschen über die Zeit gebraucht. Das liegt am Umbau in Neukirchen.

Neukirchen-Vluyn: Büchereiumbau dauert, Zweigstelle schließt

Der Rat der Stadt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Mittwoch beschließen, dass die Zweigstelle der Bücherei in der Kulturhalle zum Ende des Jahres geschlossen wird. Eine entsprechende Empfehlung hat der Fachausschuss gegeben (die NRZ berichtete). So ganz wird sich die Stadt aber offenbar zu dem Zeitpunkt noch nicht von diesem Standort verabschieden können. Denn: Der Umbau der Bücherei am Missionshof verzögert sich. Voraussichtlich bis Ende des Jahres werden die Arbeiten dauern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Das Bücherei-Team teilt insofern mit, dass die Leihfristen, die ursprünglich Anfang Dezember enden sollten, automatisch auf den 6. Januar 2020 verlegt werden. Der Bücherei-Standort in Vluyn bietet demnach in der Zeit der Schließung weiterhin folgende Öffnungszeiten an: dienstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und freitags von 14.30 bis 18 Uhr. Auf Nachfrage spricht Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck von einer „Übergangslösung“.

Verlängerungen im Internet seien jederzeit möglich auf: www.stadtbuecherei-neukirchen-vluyn.de. Die Onleihe Niederrhein stehe zum Download von E-Books, E-Audios und E-Magazinen auf www.onleihe-niederrhein.de zur Verfügung (sovo)