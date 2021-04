Neukirchen-Vluyn: Breitband für die Randregionen bis 2023

Neukirchen-Vluyn. Bis 2023 werden Randregionen ans schnelle Internet angeschlossen. Derzeit wird in Neukirchen-Vluyn gearbeitet. Enni kündigt an, wie’s weitergeht.

Bis 2023 sollen die Randregionen an das schnelle Internet angeschlossen sein. Das ist bei einem jüngsten Ortstermin zum Ausbau des Breitbandnetzes in Neukirchen-Vluyn noch einmal bestätigt worden. Das teilt die Enni Stadt & Service Niederrhein mit. In der Wir4-Region der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg verschwinden die sogenannten weißen Flecken mit Übertragungsraten unter 30 Megabit zusehends. Seit Herbst läuft hier der mit rund 29 Millionen Euro durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen geförderte Ausbau des Breitbandnetzes auf Hochtouren.

„Bis 2023 wird die hierzu beauftragte Deutsche Telekom die meisten der förderfähigen rund 4000 Haushalte, 300 Unternehmen und 66 Schulstandorte an die Datenautobahn anschließen“, teilt die Enni mit. Martin Philipp, Leiter des zuständigen Bereiches bei der Technik der Deutschen Telekom, zeigte sich bei einem Ortstermin mit Stefan Krämer, dem Vorstandsvorsitzenden der den Ausbau koordinierenden Enni, und Bürgermeister Ralf Köpke an der Luiter Straße zuversichtlich, dass dies auch gelingt. Seit März arbeitet die Deutsche Telekom hier im dritten von insgesamt neun Ausbauclustern. „Wir kommen trotz des zwischenzeitlichen Wintereinbruchs gut voran“, resümiert Philipp die ersten Monate.

Neukirchen-Vluyn freut sich über den Start

„Natürlich ist der Start in Neukirchen-Vluyn für unsere Stadt zukunftsweisend“, sagte Bürgermeister Köpke mit Blick auf das mit knapp 85 Prozent sehr hohe Interesse der Bürger an den derzeit kostenlosen Netzanschlüssen. Köpke weiter: „Auch für unsere elf Schulen sind hohe Bandbreiten die Basis für einen funktionierenden Schulbetrieb.“

Der Ausbauplan sieht vor, dass sich das Unternehmen vom Moerser Süden aus sukzessive nach Norden bis zu den Rheinberger Ortsteilen Borth und Wallach vorarbeitet. Bis zum Frühjahr 2023 wird die Deutsche Telekom rund 880 Kilometer Glasfaserkabel in der FTTH-Technologie (Fiber To The Home) bis in die Häuser verlegen. Das sichert Übertragungsraten von bis zu 1.000 Megabit.

In Moers sind die Arbeiten weit vorangeschritten

In Moers sind die Arbeiten in den geförderten Bereichen von Kapellen, Holderberg und Vennikel bereits weit fortgeschritten. „Hier sind rund 70 Prozent der insgesamt 565 potenziellen Gebäude schon an das Breitbandnetz angeschlossen“, sagt Ressortleiter Philipp.

Die Deutsche Telekom wird bis Juli 2022 in den Neukirchen-Vluyner Ausbaugebieten rund 40 Kilometer im Tiefbau arbeiten, über 40 Verteilerschränke aufbauen und bis zu 500 Gebäude an das Breitbandnetz anschließen. „In den ersten Bereichen von Kamp-Lintfort und Rheinberg geht es dann parallel voraussichtlich ab April los“, heißt es. Infos: www.telekom.de/wir4-region oder www.telekom.de/glasfaser oder über die Telekom-Hotline: 0800 77 33 888.