Neukirchen-Vluyn: Brandschutztag in Niep lockt Besucher

Neukirchen-Vluyn. Den Brandschutztag in Niep gibt es seit 20 Jahren an Christi Himmelfahrt. Für den sind auch Laien Feuer und Flamme. Und das hat gute Gründe.

Autos reihen sich an der Hülser Straße in Neukirchen-Vluyn aneinander, Fahrräder säumen den Wegesrand rund um das Gerätehaus am Bruckschenweg 7. Der alljährlich an Christi Himmelfahrt stattfindende Brandschutztag der Löschgruppe Niep, die der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn angegliedert ist, lockt bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Familien und Vatertagstouristen an – und das bereits in den Vormittagsstunden.

„Wir starten immer um 11 Uhr, das hat sich so bewährt“, erklärt Löschgruppenführer Friedrich Westhoff. Seit 20 Jahren wird der Brandschutztag in der jetzigen Form durchgeführt. Eine Hüpfburg und große, zu Sandkästen umfunktionierte Fahrzeugreifen bieten den kleinen Besuchern Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Die Durchfahrtstraße vor dem Gerätehaus lasse er immer sperren, „damit die Kinder frei herumlaufen können, ohne dass die Eltern sich sorgen machen müssen“, so Westhoff.

Darüber hinaus wecken das ausgestellte Equipment sowie die drei Fahrzeuge der Löschgruppe Niep starkes Interesse bei Jung und Alt. „Was ist das hier?“, möchte ein Herr wissen und zeigt dabei auf ein massives, knapp einen halben Meter großes Gerät. Es handele sich um einen Unterwasserscheinwerfer, klärt Fabian Victor, Mitglied der Löschgruppe, auf. „Der ist taghell und kommt zum Einsatz, wenn man jemanden im Dunkeln sucht“. Auf die Wasserrettung ist die Nieper Mannschaft spezialisiert. Deshalb findet in ihrem Gerätehaus neben dem klassischen Löschgruppenfahrzeug und einem Mehrzweckfahrzeug zusätzlich das motorisierte Rettungsboot RTB1 Platz.

Beliebter Treffpunkt am Vatertag: der Brandschutztag der Nieper Löschgruppe Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Der sogenannte Fire-Trainer ist am Vatertag ebenfalls im Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Tool, welches speziell für Brandbekämpfungstrainings der Feuerwehr entwickelt wurde. Vielfach werde er laut Westhoff auch für Trainings in großen Firmen eingesetzt. „Heute richtet sich das Angebot aber an Familien mit Kindern“, stellt der Löschgruppenführer klar. „Hier wird sehr viel für Kinder geboten“, bestätigt Fabian Victor.

Am Stand der DLRG Neukirchen-Vluyn können Kinder sich von den Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft schminken lassen, während ein Zelt weiter über die Angebote der Organisation informiert wird. Dazu zählen abseits der Schwimmkurse unter anderem der Katastrophen- und Veranstaltungsschutz sowie die Durchführung von Erste-Hilfe- und Sanitätsdienst-Ausbildungen.

Das leibliche Wohl wird bei der Löschgruppe Niep keinesfalls vernachlässigt. Im Feuerwehr-Café geraten nicht nur Kuchenfreunde ins Schwärmen: Bei der gebotenen Vielfalt vom Käsekuchen bis zur Erdbeer-Mascarpone-Torte fällt die Auswahl schwer. Friedrich Westhoff ist begeistert von der Unterstützung der Nieperinnen und Nieper: „Die Kuchen kriegen wir vielfach von Nieper Bürgern, und das zu einer Qualität, die kriegen sie sonst selten!“ Oder soll es doch lieber eine Waffel am Stiel sein?

Stärkung nach der Radtour

Wer sich nach einer ausgiebigen Fahrradtour mit etwas Deftigem stärken möchte, schlägt den Weg zum Grill ein. Dort braten einige Feuerwehrmänner heute sowohl klassische Bratwürstchen als auch frisch zubereitetes Zwiebelfleisch, beides zu moderaten Preisen erhältlich. Der Ausschank am Bierwagen läuft nebenan ununterbrochen. Aufgrund des angrenzenden Rad- und Wanderwegs ist die Fluktuation groß. Fabian Victor aus der Löschgruppe lacht: „Das ist hier berühmt-berüchtigt!“

Leckeres vom Grill gab es auch. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Wir wollen hier keine Riesengewinne erzielen“, wie Westhoff betont. Die Einnahmen fließen in die Mannschaftskasse der aktuell aus 13 Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst bestehenden Löschgruppe. Von dem Geld werden gemeinsame Essen oder Ausflüge finanziert. Westhoff nennt es „Kameradschaftspflege“.

Diese sei das A und O bei der freiwilligen Feuerwehr. „Wenn die Kameradschaft stimmt, dann klappt auch der Rest.“

