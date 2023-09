Neukirchen-Vluyn: Brand in Lagerhalle – Feuerwehr greift ein

Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstag ist ein Feuer in einer Lagerhalle in Neukirchen-Vluyn ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Was bekannt ist.

In Neukirchen-Vluyn stand eine Lagerhalle an der Mühlenstraße in Flammen. Am Donnerstagabend gegen 22.28 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brandort gerufen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 1 Uhr nachts an. Wie die Kreispolizeibehörde in Wesel am Freitagmorgen mitteilt, kamen Personen und umliegende Gebäude nicht zu Schaden.

Die Ursache für das Feuer ist bislang noch nicht geklärt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der beschlagnahmten Lagerhalle dauern an. Zur Schadenshöhe können nach Angaben der Polizei bislang keine Angaben gemacht werden, da der Brandort aufgrund der starken Hitzeentwicklung noch nicht betreten werden konnte.

