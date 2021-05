Neukirchen-Vluyn: Blühstreifen-Aktion ist ein voller Erfolg

Neukirchen-Vluyn. Bärbel Scholtheis’ Aufruf zur Patenschaft für Blühstreifen bringt Spenden für 2500 Quadratmeter, die der Weyershof noch verdoppelt.

Diese Aktion kann man mit Fug und Recht einen vollen Erfolg nennen. Erst vor wenigen Wochen riefen Bärbel Scholtheis und Gerd Luyven zum Mitmachen bei der Aktion zur Blühstreifen-Patenschaft am Weyershof auf. Darauf machen die Grünen jetzt in einer Pressemitteilung aufmerksam.

„Insgesamt haben sich 48 Familien und Einzelpersonen aus Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Moers, Wesel, Duisburg, Dortmund und sogar Frankfurt an der nachhaltigen und überparteilichen Aktion beteiligt.“, freut sich Initiatorin und Weyershof-Besitzerin Bärbel Scholtheis.

Spenden für 2500 Quadratmeter Blühstreifen-Fläche konnte die Aktion dadurch erzielen. Und der Weyershof hat jeden einzelnen Quadratmeter verdoppelt, sodass nunmehr 5000 Quadratmeter als Blühwiese für Mensch und Natur zur Verfügung gestellt werden konnten. Allein 500 m² spendeten kürzlich die Mitglieder des Ortsverbandes Bündnis 90/Grüne in Neukirchen-Vluyn dem Weyershof und der Natur „Wir unterstützen ausdrücklich diese Aktion, um die Biodiversität in unserer Stadt zu fördern. Neben den städtischen Bemühungen, wie die Mitgliedschaft im Bündnis „Kommune für biologische Vielfalt“, begrüßen wir ausdrücklich jegliche Initiative der Bauernschaft und der Bürgerinnen und Bürger für mehr Artenvielfalt“, so Christian Pelikan stellvertretend für die Grünen.

„Ringelblume, Tausendschön, Bienenweide und Sonnenblume tragen hier am Weyershof bald zu einer größeren Artenvielfalt bei. Eine tolle Aktion“, ergänzt Ratsfrau Karin Fetzer von den Grünen. Hofbesitzerin Bärbel Scholtheis verrät zudem, dass bald Glückspilze gekürt werden. „Sobald die Blühstreifen in voller Blüte stehen und die pandemische Lage es zulässt, verlosen wir unter allen Blühstreifen-Patinnen und -Paten ab 50 m² eine Nacht in unserer Ferienwohnung am Weyershof.“

Blühstreifen-Patenschaften nutzen besonders Landwirte seit einigen Jahren, um dem Artenschutz helfen zu können.

