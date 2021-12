Neukirchen-Vluyn: Benjamin Lampmann verlässt die FDP

Neukirchen-Vluyn. Benjamin Lampmann legt aus beruflichen und privaten Gründen alle Ämter nieder. Er gehe in Freundschaft. Die FDP muss sich jetzt neu aufstellen.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP in Neukirchen-Vluyn, Benjamin Lampmann, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Das teilen die Liberalen in einer Pressemitteilung mit. Dies betrifft ebenfalls seine Berufungen als Sachkundiger Bürger im Stadtentwicklungsausschuss und im Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus tritt er zum 1. Januar aus der Partei aus.

Lampmann führt für seinen Schritt private und berufliche Grüne an. Zum einen sei er im vergangenen Jahr Vater geworden und führe zwei Unternehmen, dazu sei er in verschiedenen Unternehmerorganisationen aktiv. „Ich kann leider nicht nein sagen, wenn jemand meine Hilfe benötigt, und so war die letzte Konsequenz, meine Mitgliedschaft zu beenden und die Ämter niederzulegen“, sagt Lampmann. Eine inaktive Mitgliedschaft sei für ihn nicht infrage gekommen.

„Die Entscheidung zum Austritt und Rücktritt ist mir nicht leichtgefallen, aber im Leben muss man Entscheidungen treffen, die manchmal weh tun“, so Lampmann weiter, der betont, „in einem freundschaftlichen Verhältnis“ zu gehen.

Das bestätigt auch der Vorsitzende des FDP-Ortsvorstands und Ratsherr Christian Sluiters, der seinen Parteifreund und Stellvertreter für seine Arbeit lobt. Lampmann habe großen Einsatz gezeigt und so auch die Arbeit der FDP in der Stadt sichtbar gemacht. „Ich wünsche Benjamin alles Gute für seinen weiteren Weg und vor allem Erfolg bei seinen weiteren Projekten. Wir werden privat weiterhin Kontakt haben und gehen in einem freundschaftlichen Verhältnis auseinander“, sagt Sluiters.

Er bestätigt im Gespräch mit der Redaktion, dass die Situation für die FDP schwierig ist. Dadurch, dass die FDP mit dem Abgang von André Landskron ihren Fraktionsstatus verloren hat, kann sie die beiden Ausschussplätze von Benjamin Lampmann nicht nachbesetzen und verliert so an politischer Sichtbarkeit. Man werde sich aber neu aufstellen und ausrichten, so Sluiters weiter. Die ersten Schritte sollen demnach am kommenden Freitag bei der FDP-Vorstandssitzung unternommen werden.

Grundsätzlich sei die FDP in Neukirchen-Vluyn auf einem guten Weg, sagt der Vorsitzende. So sei die Mitgliederzahl innerhalb knapp eines Jahres von 19 auf derzeit 27 gestiegen, auch junge Mitglieder habe man gewinnen können. Daran habe Benjamin Lampmann einen großen Anteil.

Man werde die Arbeit nun fortführen. „Jetzt müssen andere ran“, sagt Christian Sluiters. „Wir werden auf jeden Fall weitermachen.“ Das sei man den Bürgerinnen und Bürgern, die die FDP gewählt haben, auch schuldig.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland