Neukirchen-Vluyn: Beliebter Automat nach drei Tagen zerstört

Neukirchen-Vluyn. Der neue Snackautomat am Schulzentrum in Neukirchen-Vluyn ist von Unbekannten zerstört worden. Warum auch die Täter kaum Grund zur Freude hatten.

Ein neuer Automat am Schulzentrum sollte die Schülerinnen und Schüler in Neukirchen-Vluyn nach den Sommerferien eigentlich mit Snacks versorgen. Doch nach nur drei Tagen ist der Automat Vandalismus und Diebstahl zum Opfer geworden. Das bestätigt die Kreispolizeibehörde Wesel auf Anfrage dieser Redaktion. Demnach haben Unbekannte den Automaten am Donnerstagabend, 27. Juli, gegen 20 Uhr aus der Verankerung gehebelt und die Schrauben so manipuliert, dass sich die Gerätschaft nach vorne geneigt hat und so die Snacks aus den spiralförmigen Kassetten gefallen sind.

Zudem berichtet die Polizei, dass der Automat am Schulzentrum in den ersten Tagen „sehr gut angenommen“ wurde. Folglich haben die unbekannten Vandalen ebenfalls versucht, an das Geld im Inneren des Automaten zu gelangen, wie erste Ermittlungen vermuten lassen. „Doch das ist den Tätern nicht gelungen, falls das ihre Tatintention war“, sagt Polizeisprecher Peter Reuters.

Verkaufsautomat in Neukirchen-Vluyn: Täter machen nur geringe Beute

Statt der lukrativen Geldschatulle des neuen Verkaufsautomaten in Neukirchen-Vluyn mussten sich die Kriminellen mit den Snacks genügen. Dabei haben sie den Inhalt der Maschine vollständig leergeräumt, wie das private Unternehmen, das den Automaten erst am Montag, 24. Juli, platziert hatte, feststellen musste. Der Gesamtwert der Beute beträgt nach Angaben der Kreispolizei lediglich 80 Euro.

Auf eine deutlich höhere Summe wird sich wohl der Sachschaden am zerstörten Automaten belaufen. Den genauen Schadenswert kann die Polizei jedoch nicht beziffern. Gleiches gilt für die Stadt Neukirchen-Vluyn, die an der Aufstellung des Automaten nicht beteiligt gewesen sei. Obwohl sich das Gerät hauptsächlich an die Schülerinnen und Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums sowie der Gesamtschule Niederberg richtet, sei es auf einem privaten Grundstück aufgestellt worden, so die Stadtpressestelle. Die direkte Fahndung der Polizeibeamten ist vor Ort ohne Ergebnis geblieben, nun laufen die Ermittlungen samt Spurensicherung.

