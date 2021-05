Neukirchen-Vluyn bekommt jetzt einen neuen Bienenstock

Neukirchen-Vluyn. Mehr Artenvielfalt ist eines der Ziele in Neukirchen-Vluyn. Jetzt hat ein Imker einen Bienenstock aufgestellt. Es gibt schon mehrere Standorte.

Mehr Artenvielfalt ist eines der Ziele der „Global nachhaltigen Kommune“ Neukirchen-Vluyn. Einen kleinen Beitrag leistet die neueste Einrichtung im Rathaus-Park: Pünktlich zum Weltbienentag stellte Imker Jayson Mazerolle einen Bienenstock nahe der Blühwiese und des Insektenhotels an der Niederrheinallee auf. Er will den Bienenstock auch weiterhin betreuen und für die Gesundheit der Tiere sorgen. „Seine Anfrage, ob er am Rathaus einen Bienenstock aufstellen darf, haben wir sehr begrüßt und die Aktion gerne möglich gemacht“, unterstreicht Bürgermeister Ralf Köpke. „Wir in Neukirchen-Vluyn wollen uns für mehr Artenvielfalt einsetzen und dem Insektensterben entgegenwirken, gemäß dem Motto #vielfaltistsinNVoll. Da passte die Initiative von Herrn Mazerolle hervorragend.“

Imker Jayson Mazerolle freut sich, dass sein Vorschlag angenommen wurde: „Insgesamt betreue ich mehrere Dutzend Bienenstöcke, auf meinem Gelände in der Dong und an anderen Standorten wie am Rathaus. Ich finde es wichtig, derlei Projekte sichtbar zu machen, zu informieren und aufzuklären.“ Mazerolle ist in Kindergärten und Schulen tätig und erläutert die Zusammenhänge von Flora, Fauna und dem menschlichen Handeln. Seinen Honig vertreibt er unter der Marke GrizzlyBee.

