Neukirchen-Vluyn: Bastian Gehrmann ist neuer Klima-Manager

Neukirchen-Vluyn Seit Anfang 2024 hat die Stadt Neukirchen-Vluyn einen Klimaanpassungsmanager. Was dieser macht und warum die Stelle neu geschaffen wurde.

Seit dem 2. Januar ist Bastian Gehrmann als Klimaanpassungsmanager bei der Stadtverwaltung tätig und bekleidet damit die neu geschaffene Stelle, die vom Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz zunächst für zwei Jahre gefördert wird. Organisatorisch ist das Klimaanpassungsmanagment zusammen mit dem Mobilitätsmanagement in der Stabsstelle Klimaschutz direkt beim Bürgermeister angesiedelt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Während es im Klimaschutz weitestgehend um die Verminderung des voranschreitenden Klimawandels geht, befasst sich die Klimaanpassung in erster Line damit, welche negativen Folgen des Klimawandels sich schon heute und zukünftig im täglichen Leben bemerkbar machen, und mit welchen zielgerichteten Maßnahmen man sie vermindern kann.

So wird sich Bastian Gehrmann in erster Linie der Erstellung eines Klimanapassungskonzeptes für die Stadt Neukirchen-Vluyn widmen. Darin geht es um die Identifizierung von Bereichen, in denen die Stadt besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Anhand dieser ausgemachten Bereiche, in denen Extremwetterereignisse wie beispielsweise Hitze oder Starkregen besonders problematisch sind, werden Maßnahmen erarbeitet, welche zur Abschwächung der möglichen Folgen führen. Zudem ist die Vernetzung von verschiedenen Akteuren, die vom Klimawandel betroffen sind, sowie die gemeinsame Lösungsfindung eine der Aufgaben des neuen Klimaanpassungsmanagers.

Bastian Gehrmann war bereits bei der Stadt Moers als Klimaschutzmanager tätig

Neukirchen-Vluyn und der Niederrhein sind Bastian Gehrmann bestens vertraut. Er studierte „Environment and Energy“ an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort und war bereits als Klimaschutzmanager bei der Stadt Moers tätig. Zuletzt arbeitete er bei der Enni Energie und Umwelt im Bereich der erneuerbaren Energien.

