Neukirchen-Vluyn: bald wieder vier Eingangsklassen geplant

Neukirchen-Vluyn. Im nächsten Schuljahr gibt es an der Gerhard-Tersteegen-Grundschule in Neukirchen-Vluyn nur drei Eingangsklassen. Das soll sich wieder ändern.

Die aktuellen Anmeldezahlen für die Grundschulen haben in der Sitzung des Fachausschusses am Mittwoch zu einer Zielvorgabe geführt. „Perspektivisch müssen wir mehr Eingangsklassen an der Gerhard-Tersteegen-Schule einrichten“, sagte die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski in der Diskussion über die Verteilung der neuen I-Dötze.

Ursprünglich war vorgesehen, an der besagten Grundschule für das kommende Schuljahr 2020/21 vier Eingangsklassen zu bilden. Angesichts des Anmeldeverhaltens durch die Eltern sind es nun allerdings nur drei. Dafür sind – wie berichtet – an der Antoniusschule drei statt zwei Eingangsklassen vorgesehen. Diese gilt als so genannte Überhangklasse. Das ist ein Instrument, um flexibel mit solchen temporären Kapazitätsüberschreitungen umzugehen. Das sei so mit dem Schulamt für den Kreis Wesel besprochen.

Weder an der Pestalozzischule noch an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule habe es räumliche Möglichkeiten für eine weitere Klasse gegeben, hier hatte es jeweils mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. Insgesamt gibt es an den vier Grundschulen zehn Eingangsklassen, das hatte die Politik im vergangenen Jahr beschlossen. (sovo)