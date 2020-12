Neukirchen-Vluyn. Marcel Brauwers (22) schloss seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker mit Note 1 ab. Damit ist er in seinem Beruf Kammer- und Landesbester.

Als Marcel Brauwers im August 2017 seine Ausbildung als Konstruktionsmechaniker im Fachbereich Feinblechbau bei der Firma Trox aus Neukirchen-Vluyn begann, konnte er sicherlich noch nicht ahnen, dass er drei Jahre später als kammerbester und landesbester Azubi in seinem Ausbildungsberuf geehrt werden würde.

Und das, obwohl er die auf 3 ½ Jahre ausgelegte Ausbildung wegen guter Leistungen sogar noch um ein halbes Jahr verkürzte und früher als geplant an der Abschlussprüfung teilnahm. Dies stellte offenbar kein allzu großes Problem für Brauwers dar, der seine Prüfung mit der Abschlussnote 1 absolvierte.

Besonderes Talent und großen Spaß zeichnen Brauwers aus

Da die offizielle Ehrung der Industrie- und Handelskammer wie auch die Landesbestenehrung coronabedingt nicht stattfinden konnten, wurde der Straelener im Rahmen einer kleinen Feierstunde unternehmensintern für seine tollen Leistungen geehrt.

Mit dem Ergebnis seiner Abschlussprüfung habe Marcel Brauwers im Sommer Außerordentliches geleistet, freute sich Trox-Geschäftsführer Thomas Mosbacher. Den Lobeshymnen schloss sich auch sein Ausbilder Jan Salamon an: „Marcel hat von Beginn an ein besonderes Talent gezeigt und es war auch nicht zu übersehen, dass er seine Ausbildung mit großem Spaß absolviert hat. Außerdem hat Marcel in der Prüfung Nervenstärke bewiesen.“

Auch für die Ausbilder sei es immer wieder eine unglaubliche Freude, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die hochmotiviert sind und gleichzeitig so erfolgreich ihre Ausbildung beenden, wie Ausbildungsleiterin Bettina Quaß herausstellt. Das Unternehmen stellt jährlich jeweils acht Auszubildende an seinen Standorten Anholt und Vluyn ein, immer mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass der Ausbildungsprozess für alle Beteiligten eine ähnliche Erfolgsgeschichte werden könnte wie die von Marcel Brauwers.

Maschinenbau-Studium soll seine Kenntnisse weiter vertiefen

Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker waren das Erlernen von Grundfertigkeiten der Metallverarbeitung sowie das manuelle und maschinelle Anfertigen von Einzelteilen, insbesondere aus Fein- und Mittelblechen und der Zusammenbau der Teile durch Schweißen, Nieten und Schrauben. Um seine Kenntnisse in diesen Bereichen noch weiter zu vertiefen, widmet sich Brauwers seit diesem Sommer dem Trainee Bachelorstudiengang Maschinenbau an der Hochschule Niederrhein in Krefeld.

Sorgen, dass das Unternehmen seinen talentierte Absolventen durch diese Entscheidung verlieren würde, muss sich bei Trox allerdings niemand machen. Denn: Neben seinem Studium wird der 22-Jährige seinem Ausbildungsbetrieb in Teilzeit im Bereich Produktmanagement erhalten bleiben.