Neukirchen-Vluyn. 30 Projekte unterstützt die Awo-Stiftung in diesem Jahr. Es geht dabei um so handfeste Dinge wie eine Küche, aber auch um digitale Innovationen.

Karin Böhm, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende und Monika Kampa, Küchen-Chefin der Neukirchen-Vluyner Arbeiterwohlfahrt (Awo), freuen sich: Seitdem sie die neue Begegnungsstätte an der Max-von Schenkendorf bezogen haben, können sie auch in einer nagelneuen Küche die Speisen und Getränke für Veranstaltungen oder das Café vorbereiten – wenn es die Corona-Pandemie denn wieder zulässt.

Die alte Küche im ehemaligen Gebäude hatte nach mehr als 50 Jahren ausgedient. „In der alten Küche waren die Möbel zusammengeschustert, wir hatten kaum Stellfläche“, erinnert sich Böhm. „Jetzt ist es super und ein richtig schönes Arbeiten.“ Die neue professionelle Küche mit Elektrogeräten, mehreren Spülbecken und großzügiger Arbeitsfläche kostete rund 34.000 Euro. Einen Großteil, nämlich 20.000 Euro, übernahm die Gemeinschaftsstiftung der Awo. Das ist nur eines von 30 Projekten, dem die Stiftung finanziell unter die Arme gegriffen hat.

Die Präsentation ist eine Premiere für den Stiftungsrat

Zum ersten Mal präsentierten die Stiftungsratsmitglieder am Montag öffentlich, welche Einrichtungen mit der diesjährigen Gesamtausschüttung von 180.000 Euro unterstützt werden. „Wir müssen zeigen, wo das Geld hinfließt, um die Stiftung bekannter zu machen und um andere anzustiften, sich zu beteiligen und Gutes zu tun“, erklärt Bernd Uppenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats. „Wir hätten gerne alle Zuwendungsempfänger eingeladen, aber das geht coronabedingt leider nicht“, ergänzt er. Bei der Auswahl der Förderprojekte wurde darauf geachtet, dass die ehrenamtliche Arbeit der Awo-Ortsverbände und die vom Kreisverband sowie meist präventive und besonders mildtätige Einrichtungen berücksichtigt werden.

Daneben setzte die Awo auch auf Innovation, auf digitale Unterstützung zum Beispiel in der Pflege und stiftete 28.000 Euro für einen Roboter, der in einem Seniorenzentrum in Voerde aktiv ist. Die Einzelausschüttungen haben eine Spanne von 350 bis zu 28.000 Euro. „So eine hohe Gesamtsumme wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Das lag auch an einer hohen Spende, die wir erhalten haben“, sagt Jochen Gottke, Vorstandsvorsitzender des Awo-Kreisverbandes Wesel.

Es geht nicht nur um Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt

2019 wurden im Vergleich insgesamt rund 130.000 Euro ausgeschüttet. Es wurden aber nicht nur Einrichtungen der Awo bedacht: Mit dem Schlosstheater Moers, dem Jugendzentrum Zoff und der Aktion „Moers bietet Schutz und Schirm“ wurden in diesem Jahr auch andere Träger berücksichtigt.

Einzige Voraussetzung: Diese Einrichtungen müssen selbst einen Antrag stellen. Weitere 5000 Euro gingen an die Wohngemeinschaft „Hülsemannshof“ in Dinslaken. Ein Angebot, das ehemals Obdachlose auf den Übergang für ein weitgehend selbstständiges Leben vorbereitet.

Mit dem Geld werden notwendige Renovierungsarbeiten in dem von der Stadt angemieteten Haus durchgeführt. „Die Gelder der Stiftung sind einfach Gold wert“, betont Carsten Weyand, Vertreter für dieses Projekt.