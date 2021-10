In Neukirchen-Vluyn ist es zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen (Symbolbild).

Straßenverkehr Neukirchen-Vluyn: Autofahrer fährt Radler an - und flüchtet

Neukirchen-Vluyn. Nach einer Fahrerflucht in Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei Zeugen. Ein Radfahrer wurde leicht verletzt, der Autofahrer beschimpfte ihn.

Die Polizei versucht eine Unfallflucht zu klären, bei der am Mittwoch in Neukirchen-Vluyn an der Kreuzung Bendschenweg / Niederberg ein schwarzer Mercedes einen Fahrradfahrer (16) angefahren hat. Der Radfahrer fiel zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Fahrer stieg aus und beschimpfte den Radfahrer. Dabei bemerkte er, dass das vordere Kennzeichen des Autos aus der Halterung gefallen war. Der Fahrer stieg wieder ins Auto und fuhr weg. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren schwarzen Mercedes. Die vorderen Scheinwerfer schimmerten blau. Der Fahrer war ein kleiner, älterer Mann, mit grauen Haaren und sprach schlecht Deutsch. Hinweise: 02845 /30920.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland