Neukirchen-Vluyn: Auguste Luise zieht an den Vluyner Platz

Neukirchen-Vluyn. Kathrin Zwanzig zieht mit ihrem Concept Store von der Niederrheinallee an ihren Traumstandort. Der befindet sich aber noch im Umbau.

Chancen zu erkennen ist das Eine, sie zu ergreifen, das Andere. Kathrin Zwanzig hat es getan und sich dadurch für ihren Concept Store „Auguste Luise - die Genussfreundin“ laut eigener Aussage nun den „Traumstandort“ gesichert.

Noch befinden sich die Inhaberin und ihr Ehemann Fabian mitten im Ausbau des neuen Ladenlokals am Vluyner Platz 5. Doch allzu lange soll es nicht mehr dauern, bis Kathrin Zwanzig dort ihre nachhaltigen Lebensmittel und individuellen Produkte von kleinen Manufakturen aus ganz Europa anbieten kann. Die sind bereits in Kisten verpackt und warten darauf, in dem hellen Raum ausgestellt und angeboten zu werden, der zwar nicht viel größer als der bisherige Laden an der Niederrheinallee ist, aber für Kathrin Zwanzigs Concept Store doch etwas mehr Potenzial bietet.

Den Kaffee, Tee oder Wein den sie unter anderem verkauft, bietet Zwanzig auch im Ausschank an. Und das sei im alten Ladenlokal direkt an der Hauptstraße immer ein bisschen schwierig gewesen, sagt die Inhaberin, die nun noch mehr Sitzmöglichkeiten vor der „Genussfreundin“ aufstellen möchte, um ihren Kundinnen und Kunden neben dem Genuss auch genügend Platz für die Bummelei anzubieten.

Hauptgeschäft sei weiterhin der Verkauf, sagt Kathrin Zwanzig. Und der soll mit dem Umzug noch um ein paar Produkte wachsen. Neben Koch- und Genussbüchern werde man auch italienische Keramik ins Sortiment aufnehmen, kündigt die Inhaberin an, die die eigene Freude an schönen Dingen auf die Idee brachte, einen Concept Store zu eröffnen. „Alles, was ich gerne mag und esse, habe ich mir selbst mühsam zusammensuchen müssen.“ Nun verkaufe sie sie. „Und zwar nur Sachen, die mir selbst gefallen“, sagt Kathrin Zwanzig. Einen genauen Termin für die Eröffnung kann sie noch nicht nennen. „Aber wir beeilen uns.“

