Neukirchen-Vluyn: Arbeiten am Kanal beginnen nach Ostern

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn wird weiter an Kanälen gearbeitet. Im Bereich der Wiesfurthstraße soll es nach Ostern losgehen. Es gibt Sperrungen.

Am Dienstag, 6. April, beginnen die bereits angekündigten Kanalarbeiten im Bereich Am Schützenhaus/Wiesfurthstraße. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Am Schützenhaus wird außerdem die Straßenoberfläche hergestellt, in der Wiesfurthstraße wird die Straße im Vollausbau erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dauern.

Für die Durchführung der Arbeiten ist zunächst eine Vollsperrung erforderlich im Einmündungsbereich der Wiesfurthstraße in die Andreas-Bräm-Straße. Die Umleitung erfolgt über die Straße „An der Bleiche“. Im weiteren Verlauf muss nach Stadtangaben die Sackgasse „Am Schützenhaus“ voll gesperrt werden. Abends/nachts und am Wochenende wird die Straße „Am Schützenhaus“ für den Pkw-Verkehr befahrbar sein. Nach Fertigstellung der Kanalerneuerung „Am Schützenhaus“ folgt die Kanal- und Straßenerneuerung in der Wiesfurthstraße.