Neukirchen-Vluyn: Anbindung Wiesfurthstraße bleibt ein Thema

Die Entscheidung war eindeutig: Der Empfehlung der Verwaltung, den Anschluss der Wiesfurthstraße an die Andreas-Bräm-Straße nicht durchzuführen, mochte sich der Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt am Mittwochabend nicht anschließen.

Einzig die beiden Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich; SPD, CDU und NV Auf geht’s sprachen sich dafür aus, den Gedanken einer Anbindung der Sackgasse weiterzuverfolgen, um das erwartbare erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Planungen auf dem CJD-Gelände, die neue viergruppige Kita und die zusätzliche Klasse an der Grundschule abzufedern.

Die CDU, die bereits im Vorfeld vorgeschlagen hatte, zunächst in einen offenen Austausch mit der Schule, den Anwohnern, Politik, Nutzern und Verwaltung zu treten, äußerte in der Sitzung zudem Kritik an der Art der Verkehrserfassung durch die Gutachter. „Wirklich repräsentativ sind die Werte nicht“, hieß es mit Blick auf Datum und Ort der Erfassung. Das Gefährdungspotenzial werde nicht erkannt.

Anwohner der Wiesfurthstraße hatten zuvor in der Einwohnerfragestunde ihre Sorgen geäußert. Deren Argumentation könne man folgen, hieß es von der SPD. Und: „Die Anbindung muss erfolgen.“

Er habe verstanden, dass die Politik eine andere Lösung wolle, sagte der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann.