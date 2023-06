Neukirchen-Vluyn: Alle Infos zum Heaven & Hill Festival

Neukirchen-Vluyn. Es ist wieder soweit: elektronische Beats und Bässe satt für 12 Stunden. Alle Infos zum Heaven & Hill Festival in Neukirchen-Vluyn im Überblick.

Es ist wieder so weit: Das Heaven & Hill Festival verwandelt am Samstag, 10. Juni, die Halde in Neukirchen-Vluyn zu einer Oase für Fans elektronischer Musik. Auf fünf Bühnen und mit 50 Künstlern erwartet die Besucher ein Programm aus Techno, House, Harderstyles, EDM und Psytrance. Für zwölf Stunden (12 bis 0 Uhr) gibt es Bässe im Ohr und eine Menge Platz zum Tanzen. Auf der Halde wird außerdem ein großes Zirkuszelt stehen, welches für ausreichend Schatten sorgen soll. Die Informationen zum Gelände, zu den Preisen und den Teilnahmebedingungen im Überblick:

Gibt es noch Karten für das Festival?

„Ja“, sagt der Veranstalter Tobias Schladitz, „aber nicht mehr all zu viele.“ Über die Internetseite www.heavenandhill-festival.de sind noch Tickets der Kategorie 3 erhältlich. Diese kosten 55 Euro. „Sollten am Samstag noch Restkarten verfügbar sein, wird es auch eine Tageskasse geben“, fügt der Veranstalter hinzu. Sobald keine Karten mehr verfügbar sind, werde man dies auch selbstverständlich öffentlich bekannt geben, heißt es weiter.

Kann ich meine Eintrittskarte bei An- und Abreise auch als ÖPNV-Ticket benutzen?

Die Tickets gelten am Veranstaltungstag im VVR-Raum, in der zweiten Klasse, für die Hin- und Rückreise. „Es fahren aber auch kostenlose Shuttlebusse vom Moerser Bahnhof bis zum Festivalgelände und zurück – auch nach der Veranstaltung“, erklärt Schladitz.

Wie alt muss ich sein, um das Festival besuchen zu dürfen?

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen, müssen Besucher und Besucherinnen ein Mindestalter von 16 Jahren erreicht haben. Die Veranstalter weisen in den FAQ der Internetseite darauf hin, dass kein sogenannter „Muttizettel“ für eine Teilnahme am Festival nötig sei, da das Ende der Veranstaltung auf Mitternacht angesetzt sei.

Welche Hauptacts treten beim Heaven & Hill auf?

„Als Headlinder haben wir unter anderem DJ Rush, Luigi Madonna, Neelix, Moonbootica und Aka Aka zu Gast“, nennt Tobias Schladitz. Alle Acts werden auf den fünf nach Farben benannten Bühnen auftreten: Red Stage, Silver Stage, Black Stage, Green Stage und Yellow Stage. Ein genaues Line Up befindet sich auf der Internetseite des Festivals.

Wie groß darf meine Tasche sein?

Bei manchen Großveranstaltungen ist eine maximale Taschengröße erlaubt. Das ist bei dem Heaven & Hill Festival in Neukirchen-Vluyn nicht der Fall. „Es ist egal wie groß die Tasche ist – es kommt darauf an, was drin ist“, sagt Veranstalter Tobias Schladitz. Sonnencremes, Liegedecken, solche Dinge seien gerngesehen. Essen und Trinken seien allerdings tabu, erklärt er. Dafür gebe es ein großes Angebot an Verköstigungen auf dem Gelände.

Kann ich auf dem Gelände mit Karte bezahlen?

„Jaein“, meint der Veranstalter: „Es wird auf dem Festivalgelände Wertmarkenstände geben. An denen muss man sich sogenannte Token kaufen und diese kann man mit Kartenzahlung erwerben.“ Zahlung mit Bargeld oder mit Karte, direkt an den Ständen, wird demnach nicht möglich sein.

Was für Stände wird es auf dem Veranstaltungsgelände geben?

Foodtrucks, auch mit veganen Speisen, und Getränkewagen werden während des Festivals auf der Halde stehen und die Gäste bewirten. Laut Tobias Schladitz seien auch Merchandise-Stände geplant.

Wie hoch sind die Getränkepreise?

Die Preise sind vor dem Festival nicht einsehbar, sagt der Veranstalter. Selbstverständlich werden sie aber vor Ort ausgeschildert sein. „Aber ich kann sagen: für ein Festival haben wir hier nach wie vor günstige Preise“, versichert Schladitz.

