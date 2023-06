Neukirchen-Vluyn: Alkoholisierter Rollerfahrer (18) flüchtet

In Neukirchen-Vluyn wollte die Polizei einen Rollerfahrer kontrollieren, doch der flüchtete (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Er war nicht nur der Alkohol im Blut, sondern auch anderes, was ihn die Polizei fürchten ließ: Ein Rollerfahrer hatte Gründe zur Flucht.

Ziemlich viel Ärger hat jetzt ein junger Mann aus Neukirchen-Vluyn. Er war am späten Montagabend mit einer 17-Jährigen als Sozia mit einem Motorroller auf der Niederrheinallee unterwegs, allerdings ohne Kennzeichen. Deshalb wollten ihn Polizisten kontrollieren, die auf einer Streifenfahrt waren.

Die Beamten wollten den 18-Jährigen gegen 23.45 Uhr anhalten, doch er flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als der Fahrer mit seinem Fahrzeug in einen abgesperrten Bereich am Ende der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Siebertstraße einfuhr, ging der Roller laut Mitteilung der Polizei plötzlich aus. Der Fahrer und seine Sozia ließen den Roller fallen und rannten weg.

Im Rahmen der Fahndung konnten beide angetroffen werden. Der Fahrer, er kommt aus Neukirchen-Vluyn, stand unter Alkoholeinfluss. Er hatte zudem keinen Führerschein und der Roller war nicht versichert. Zudem bestand der Verdacht der technischen Manipulation zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit. Die Eigentumsverhältnisse des Rollers konnten wegen der zerkratzten Fahrgestellnummer vor Ort nicht geklärt werden.

Der junge Mann musste die Beamten zur Wache Süd begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Deutlich glimpflicher verlief die späte Fahrt für die 17-jährige Sozia. Sie wurde von ihrer Mutter abgeholt.

