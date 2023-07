Neukirchen-Vluyn: Ärger um Müll auf beliebtem Spielplatz

Neukirchen-Vluyn. Die Beschwerden über Müll auf einem Spielplatz in Neukirchen-Vluyn nehmen zu. Mit welcher Maßnahme nun „dringend“ Abhilfe geschaffen werden soll.

Die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn fordert zwei weitere Mülleimer für den Dorf-Spielplatz auf der Hochstraße in Neukirchen. Der Spielplatz ist erst in diesem Jahr wiedereröffnet worden, die Kosten für die Renovierung lagen bei etwa 600.000 Euro.

„Mit seinen neuen und innovativen Spielgeräten stellt dieser Spielplatz sicherlich eine große Bereicherung für unsere Kinder dar“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag an den Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss der Stadt. In der kommenden Sitzung am 30. August soll darüber abgestimmt werden.

Müll an Spielplatz in Neukirchen-Vluyn: „Dringend Abhilfe schaffen“

Dass die Anlage von so vielen Besucherinnen und Besuchern in Anspruch genommen wird, hat allerdings auch negative Begleiterscheinungen. Demnach häufen sich Beschwerden über die Abfallproblematik auf dem Spielplatz. „Es befinden sich dort lediglich zwei Mülleimer. Diese sind regelmäßig überfüllt, so dass der Müll einfach neben die Eimer gelegt wird“, heißt es in dem Antrag. Und weiter: „Hier ist dringend Abhilfe zu schaffen. Zwei weitere hochwertige Mülleimer sind daher anzuschaffen.“

Neben mangelnden Abfalleimern reichen aus Sicht der Sozialdemokraten auch die drei Fahrradständer an dem Spielplatz nicht aus: „Dies erscheint der SPD-Fraktion wenig, so dass wir um Überprüfung bitten.“

