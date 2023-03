Neukirchen-Vluyn: Achtjähriger wird bei Unfall verletzt

Neukirchen-Vluyn. Der Junge war mit dem Rad in Neukirchen-Vluyn unterwegs, als der Unfall geschah – unterschiedliche Angaben über die Schwere der Verletzung.

Ein achtjähriger Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn verletzt. Laut Polizei war er am Mittwoch gegen 13.40 Uhr mit einem Fahrrad und weiteren Schulkameraden auf dem Gehweg der Sittermannstraße in Richtung Vluyner Südring unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Achtjährige nach Angaben eines Zeugen ins Straucheln, stürzte in Richtung Fahrbahn und dann gegen den Anhänger eines Lasters, der an der Gruppe vorbeifuhr.

Der Junge aus Neukirchen-Vluyn verletzte sich hierbei nach ersten Erkenntnissen schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationärverblieb. Später am Abend kontaktierten die Polizisten die Angehörigen, die angaben, dass das Kind lediglich zur Beobachtung noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben müsse und es ihm besser ginge. Der Lkw-Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus Duisburg, blieb unverletzt.

