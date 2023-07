Kulturhalle Neukirchen-Vluyn: Die 5 größten Highlights 2023

Neukirchen-Vluyn. Neukirchen-Vluyn: Von Koch Helmut Gote bis Wilfried Schmickler – die Kulturhalle Vluyn hat sie alle. Wer alles kommt und wo es Karten gibt.

Noch ist Sommerpause in der Kulturhalle Vluyn, doch ein Blick auf die kommenden Monate zeigt: Große Namen stehen auf dem Programm. Wir machen schon ‘mal ein bisschen Appetit auf die Highlights bis zum Jahresende und sagen, wo es Karten gibt.

Stefan Verhasselt, Freitag, 8. September, 20 Uhr, „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“. Verhasselt kommt vom Niederrhein, er wurde 1965 in Straelen geboren. Seit 1998 ist er WDR-Moderator, zum Beispiel im WDR4-Radio. Zu seinem fünften Programm, mit dem er in Neukirchen-Vluyn auftritt, heißt es: „Mit feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor „philosophiert“ er sich wortwitzig durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft.“ Eintritt: 22/17 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Helmut Gote, Freitag, 22. September, 20 Uhr, Live- Koch-Show. Gote (Jahrgang 1957) schreibt Kochbücher und Restaurantführer und ist mit seinen Rezepten und Empfehlungen regelmäßig im WDR-Radio („Jetzt Gote“, „Alles in Butter“) zu hören. In der Kulturhalle kocht Gote auf einem kleinen Herd, spricht über seinen Beruf und bringt Anekdoten mit. Eintritt: 24/19 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Wilfried Schmickler kommt Ende Oktober in die Kulturhalle Vluyn. Foto: Agentur

Wilfried Schmickler, Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr, „Es hört nicht auf“. Schmickler gehört zu den versiertesten politischen Kabarettisten in Deutschland. Den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis hat er zweimal gewonnen, den ebenfalls begehrten Deutschen Kabarettpreis einmal. In seinem aktuellen Programm beschäftigt er sich laut Ankündigung unter anderem mit „Extrem-Niederschlägen, Infektions-Wellen und Bomben-Regen“. Eintritt: 25/20 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Jochen Malmsheimer, Freitag, 10. November, 20 Uhr. Malmsheimer wurde 1961 in Essen geboren, wuchs in Bochum auf. Auch er wurde mehrfach für seine Kunst ausgezeichnet, zuletzt 2018 mit dem Deutschen Kabarettpreis. Zusammen mit Frank Goosen bildet er das Kabarett-Duo „Tresenlesen“. In die Kulturhalle kommt Malmsheimer, angekündigt als „Meister des epischen Kabaretts“, mit seinem aktuellen Bühnenprogramm. Eintritt: 24/19 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Steffen Möller, Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, „Polnische Paartherapie“. Möller, Jahrgang 1969, ist in Wuppertal aufgewachsen. Er zog 1994 nach Polen und wurde dort in den 2000er Jahren zum Fernsehstar. Wegen seiner Verdienste um das deutsch-polnische Verhältnis wurde ihm 2005 das Bundesverdienstkreuz verliehen. In seinem Programm geht es laut Ankündigung um deutsch-polnische Paare: „. Sollten die kulturellen Unterschiede am Ende gar kleiner sein als befürchtet?“. Eintritt: 23/18 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Hier gibt’s die Tickets

Karten für die Auftritte in der Kulturhalle Vluyn, Von-der-Leyen-Platz 1 gibt es hier: Bürgerbüro im Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26, T: 02845 391-291, Neukirchener Buchhandlung, Andreas-Bräm-Straße 18, T: 02845 392-233, High Class Photo, Niederrheinallee 311, T: 02845 212 82, Kulturhalle (KuCa), Von-der-Leyen-Platz 1, T: 02845 275 78, MoersMoers Marketing GmbH, Kirchstraße 27 a / b, T: 02841 882-260, im NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4, 47441 Moers und auf Eventim.

