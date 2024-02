Neukirchen-Vluyn 2024: Die schönsten Events im Überblick

Neukirchen-Vluyn Vom Street-Food-Festival, über den Feierabendmarkt bis zum Martinsmarkt. Das sind die Veranstaltungen in diesem Jahr. Alle Termine und Locations.

Wer jetzt schon mal seine Teilnahme an diversen Festen und Veranstaltungen planen möchte, kann seinen Kalender für dieses Jahr zücken. Die Stadt hat die bereits feststehenden Daten gesammelt und stellt sie nun der Politik zur Kenntnis vor.

Los geht es mit dem Vluyner Mai am 4. und 5. Mai in Kooperation mit der Agentur Gaudium. Das Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord ist in diesem Jahr für den 9. Juni geplant, es findet statt in Kooperation mit dem Gewerbepark Neukirchen-Nord. Schwerpunkte sind die Ausbildung vor Ort und ein nachhaltiger „SinNVoll-Markt“.

Neukirchen-Vluyn plant einen Littardmarkt

Die Details zum Niederrheinischen Radwandertag befinden sich nach Stadtangaben noch in Abstimmung mit dem Kreis Wesel. Dafür steht aber der Termin für das Familienfestival auf der Halde schon fest: Die zweite Auflage des Festes steigt vom 28. bis 30. Juni in Kooperation mit dem Verein „Haldenkultur“; hier liegt der Schwerpunkt auf den Aspekten Familie, Musik, Spiele; abends treten lokale und regionale Bands auf.

Das Erntedankfest im Dorf Neukirchen wird am 14. September in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen organisiert. Und: Es ist wieder ein Littardmarkt in Planung. Dieser ist offenkundig noch in der Abstimmung. Ein Termin wird aber bereits genannt, nämlich der 26. und 27. Oktober - „in Kooperation mit der Initiative Littardmarkt“, wie es in den städtischen Ausführungen heißt. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen, saisonalen und lokalen Produkten.

Für den 2. und 3. November können sich Interessierte schon mal den Martinsmarkt im Kalender notieren; hier ist wie in den Vorjahren die Agentur Gaudium Kooperationspartner der Stadt. Und schließlich gehen die Planungen in Richtung Weihnachten. Der Termin für den Weihnachtsmarkt im Dorf Neukirchen wird mit dem 30. November benannt; auch hier ist der HVV Neukirchen Kooperationspartner. Am 22. Dezember läutet die „Besinnliche Stunde“ in Kooperation mit dem HVV Neukirchen und der Jugendfeuerwehr final die Weihnachtszeit ein.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Ein Blick auf weitere gesellige Angebote: die Feierabendmärkte in Vluyn am 16. Mai, 11. Juli und 8. August sowie der so genannte neue GeNussVoll-Street-Food Markt auf dem Vluyner Platz vom 21. bis 23. Juni und vom 6. bis 8. September. Die Stadt weist das Angebot als Agentur-Veranstaltung aus. Zuletzt hatte es um die Ausrichtung der Feierabendmärkte und das neue Angebot einigen Ärger gegeben. Dabei ging es um den Umstand, dass es auf dem Vluyner Platz 2024 und 2025 nur drei statt fünf vom Stadtmarketing organisierte Feierabendmärkte gibt, dafür aber zwei extern veranstaltete Street-Food-Feste.

Im Fachausschuss wurde im vergangenen November beschlossen, dass aufgrund der eingeschränkten personellen Kapazitäten der Feierabendmarkt erst ab dem Jahr 2026 wieder vollumfänglich stattfinden wird. Als Agentur für die Street-Food-Feste wurde noch im August die Firma „Food Dream“ vorgestellt. Jetzt heißt es aber seitens der Stadt: „Aus gesundheitlichen Gründen mussten diese alle angedachten Termine absagen.“

Es gibt eine Alternative für die Stree-Food-Feste

Die Verwaltung hat nun eine Alternative organisiert. Man habe die lokale Agentur „Remarkable“ gewinnen können, die zwei Veranstaltungswochenenden zu organisieren, heißt es. In einem ersten Auftaktgespräch mit der Händlerschaft vom Vluyner Platz seien die Ideen dazu diskutiert und besprochen worden, wie die lokalen Händler einbezogen werden können. Die Veranstaltung werde in weiteren Treffen gemeinsam konkretisiert.

Zum Abschluss noch zwei Angebote: den Sommermarkt am Grafi, Grafschafter Platz, am 6. Juni und 1. August sowie den Markt der Möglichkeiten im Dorf Neukirchen am 4. Juli, 5. September und 10. Oktober.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland