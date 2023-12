Neukirchen-Vluyn 2023: Das sind die 10 Top-Online-Texte

Das Betreiberehepaar Them Nguyen Thi und Hoang Long Khau freut sich über den Start ihres Restaurants in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn Rückblick 2023: Wir haben geschaut, welche Texte über Neukirchen-Vluyn online am meisten gelesen wurden. Es beginnt mit einem Aufruf der Polizei.

Noch wenige Tage bis Silvester. Zeit für den Rückblick in Neukirchen-Vluyn. Wir haben geschaut, welche Texte online am meisten gelesen wurden. Und siehe da: Es beginnt mit einem Aufruf der Polizei.

Top 1: Im Juni wurde ein junger Mann gesucht, der einem Neukirchen-Vluyner die Bankkarte plus Pin gestohlen und damit über das Konto Straftaten abgewickelt hatte. Es ging dabei auch um den Enkeltrick.

Top 2: Von Hanoi über Tokyo und Bangkok nach Neukirchen-Vluyn. Hier hat im Dorf Neukirchen das „Hanabi Fusion Asia Restaurant“ neu eröffnet. Mit asiatischer Fusionsküche möchten Hoang Long Khau und seine Frau Them Nguyen Thi das gastronomische Angebot Neukirchen-Vluyns erweitern, hieß es im Oktober. Wo zuvor Pizza und Pasta serviert wurden, landen seitdem täglich Sushi, Reisbandnudeln und Seetangsalat auf den Tellern. Guten Appetit.

Top 3: Wir bleiben beim Thema Essen. Allerdings geht es hier nicht um eine Neueröffnung, sondern um das nahende Ende eines Traditionsbetriebes. Mit der Metzgerei Linßen schließt zum Ende Januar die letzte Metzgerei in Neukirchen-Vluyn. Das Thema geisterte über die Wochenmärkte, Anfang Dezember war es bereits schwierig, jemanden telefonisch im Geschäft zu erreichen. Die Hälfte der Mitarbeitenden hatte schon Anschlussanstellungen gefunden, der laufende Betrieb wird also mit reduzierter Mannschaft gestemmt. Bis Ende Januar hat die Metzgerei noch von dienstags bis freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet, samstags von 7 bis 13 Uhr.

Linßen schließt Ende Januar. Foto: Volker Herold / Moers

Top 4: An der Stelle gibt es etwas für Oktoberfestfans. Anfang Oktober haben die Vereine in Neukirchen-Vluyn ihr traditionelles Oktoberfest gefeiert. Die Bildergalerie zum Ereignis haben sich im Anschluss viele Menschen online angeschaut. Wer sich wohl wiederentdeckt hat?

Top 5: Im April hatte es einen schweren Unfall auf der A40 gegeben. Eine 77-jährige Frau war auf der Autobahn in Richtung Venlo unterwegs; in Höhe Neukirchen-Vluyn geriet sie mit ihrem Auto unter einen Lkw. Wenige Tage später erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Top 6: Mitte Dezember hatten wir über ein neues Gastro-Angebot berichtet. Es gibt in Neukirchen-Vluyn eine neue Anlaufstelle für Döner, Lahmacun, Salate, Dürüm und mehr. An der Hartfeldstraße 33a hat „Mister Döner“ eröffnet.

Top 7: Neuer Haarschnitt gefällig? Die Arbeiterwohlfahrt hat am Grafschafter Platz einen neuen Friseursalon eröffnet. Der Salon Hairlich ist allerdings nicht irgendein Friseur. Hier können sich Menschen, die nur über wenig finanzielle Mittel verfügen, kostenlos oder für einen kleinen Beitrag die Haare schneiden lassen. Das Angebot mit Pilotcharakter war für den Präsidenten des Awo-Bundesverbandes Michael Groß Anlass, sich auf seiner Reise durchs Land in den neuen Räumen umzuschauen.

Top 8: Hier haben sich vermutlich alle Eltern, Großeltern und Schülerinnen und Schüler getummelt. In einer Übersicht haben wir Abiturienten und Abiturientinnen abgebildet.

Top 9: Neukirchen-Vluyn gehört zu den Kommunen, die eine freiwillige Feuerwehr statt einer Berufswehr einsetzen dürfen. Das liegt in einer Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung begründet. Die Regelung bewirkt, dass auch eine Freiwillige Feuerwehr der Pflichtaufgabe nachkommen und mit diesen Kräften der Schutz der Bevölkerung hinreichend gewährleistet werden kann. Im April befassten sich Stadtverwaltung und Feuerwehr damit, den Brandschutzbedarfsplan fortzuschreiben, der als Basis für weitere Schritte gilt.

Top 10: Die Vluyner Klompenkirmes ist mitsamt des Klompenballs einer der Höhepunkte des Jahres. In diesem Jahr allerdings sorgten einige Jugendliche dafür, dass das schöne Volksfest bei einigen Besucherinnen und Besuchern in weniger schöner Erinnerung geblieben ist. Die Polizei musste am Festwochenende mehrmals eingreifen, randalierende Jugendliche sind dabei höchst aggressiv gegen die Polizisten vorgegangen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die zu unfreiwilligen Beobachtern der Szenen geworden sind.

Nicht in den Top 10 - Was sonst noch geschah

Und was geschah sonst noch? Auch in diesem Jahr war einiges los in der Bindestrich-Stadt. So gab es im Herbst einen Streit über einen Snack-Automaten vor dem Schulzentrum. Der war von zwei Personen aufgestellt worden, die auch als CDU-Ratsherren im Stadtparlament vertreten sind. Nach einigen Diskussionen musste der wieder abgebaut werden. Im Juni hat das Bangen um die Zukunft der Traditionsgaststätte Mevissen an der Hochstraße im Dorf Neukirchen ein Ende. Nachdem sich Bisa und Suco Feratovic nach 40 Jahren mit ihrem Gastronomiebetrieb zur Ruhe setzen, fand sich in Alexander Milicic ein passender Nachfolger.

Stadt und Politik in Neukirchen-Vluyn arbeiten an einer Lösung für den Vluyner Nordring 59. Foto: NRZ

Kein Jahresrückblick ohne Hochhaus. Die Anstrengungen um eine Lösung für die schäbige Immobilie geht weiter. Der Abriss bleibt das Ziel. Es geht aber auch um die Sanierungssatzung für das Gebiet und das Vorkaufsrecht der Stadt für das Gebäude. In Neukirchen-Vluyn sinkt die Zahl der Leerstände. Fünf neue Geschäfte haben im Dorf zuletzt eröffnet – mit unterschiedlichem Angebot. Die Politik diskutiert über die Zukunft der Flächen am Klingerhuf. Für das Gelände soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, das neben einem Waldkindergarten unter anderem Tinyhouses vorsieht, einen Hofgarten und nachhaltigen Anbau von Nüssen, Früchten, Beeren, Gemüse oder Pilzen.

Gute Nachricht für Eltern von kleinen Kindern: Die Praxis von Kinderärztin Cornelia Scheidt, die in den Ruhestand gegangen ist, haben zum 1. Oktober Dr. Simon Flümann, der seit 13 Jahren Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist, und seine Frau Tamara – ebenfalls Kinderärztin – übernommen.

