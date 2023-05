Neukirchen-Vluyn: 20-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei

Neukirchen-Vluyn. Er fuhr gegen ein anderes Auto und gab dann Gas: Die Fahrt eines jungen Mannes durch die Stadt verlief gefährlich - die Polizei dicht hinter ihm.

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein roter Toyota auf, der zunächst von der Birkenstraße auf die Pappelstraße einbog. Dort stieß der unbekannte Fahrzeugführer unvermittelt gegen einen dort geparkten schwarzen Toyota. Hiernach gab er Gas und flüchtete. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Die Polizeibeamten folgten dem Fahrer zunächst in Richtung Sittermannstraße. Hier ist eine 30-er Zone, der Fahrer jedoch war laut Polizei mit 70 km/h unterwegs. Als er im weiteren Verlauf nach rechts auf den Vluyner Südring abbog, musste ein anderer Autofahrer stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Hiernach kam es schließlich im Kreisverkehr der Nieper Straße/Bendschenweg/Inneboltstraße zu einer Gefährdung eines Fahrradfahrers. Der unbekannte Radfahrer musste ebenfalls bremsen, damit es zu keiner Kollision kam.

Die Polizistin und der Polizist, die dem Flüchtigen folgten, fuhren mit Blaulicht und Martinshorn über die gesamte Strecke hinter ihm her. Die kurze Verfolgung endete schließlich an der roten Ampel an der Kreuzung Inneboltstraße/Lintforter Straße.

Wie sich herausstellte war der 20-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt den Autofahrer, der am Vluyner Südring gefährdet worden war und den Radfahrer, der sich im Kreisverkehr befunden hat. Auch weitere Verkehrsteilnehmende, die durch den 20-Jährigen womöglich beeinträchtigt worden sind, sowie Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden unter 02842/ 934-0 melden.

