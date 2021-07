Neukirchen-Vluyn: 1200 Euro Spenden aus Blühpatenschaften

Bärbel Scholtheis und Gerd Luyven aus Neukirchen-Vluyn haben Blühstreifen-Patenschaften vergeben. Davon profitieren jetzt drei lokale Projekte.

Neukirchen-Vluyn. Vor einigen Wochen hatten Bärbel Scholtheis und Gerd Luyven zum Mitmachen bei der Aktion zur Blühstreifen-Patenschaft am Weyershof aufgerufen. Insgesamt haben sich 48 Familien und Einzelpersonen aus Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Moers, Wesel, Duisburg, Dortmund und Frankfurt an der Aktion beteiligt.

Spenden für 2500 Quadratmeter Blühstreifen-Fläche konnte die Aktion dadurch erzielen, die jetzt verteilt wurden. Und der Weyershof hatte jeden einzelnen Quadratmeter verdoppelt, sodass nunmehr 5000 Quadratmeter als Blühwiese für Mensch und Natur zur Verfügung gestellt werden konnten.

Jetzt steht fest, wer das Geld bekommt

Allein 500 m² spendeten kürzlich die Mitglieder des Ortsverbandes Bündnis 90/Grüne in Neukirchen-Vluyn dem Weyershof und der Natur „Wir unterstützen ausdrücklich diese Aktion, um die Biodiversität in unserer Stadt zu fördern. Neben den städtischen Bemühungen, wie die Mitgliedschaft im Bündnis „Kommune für biologische Vielfalt“, begrüßen wir ausdrücklich jegliche Initiative der Bauernschaft und der Bürgerinnen und Bürger für mehr Artenvielfalt“, so Christian Pelikan stellvertretend für die Grünen.

Durch das Projekt sind 1200 Euro an Spenden hereingekommen. Jeweils 400 Euro erhielten am Montag die beiden Projekte vier Jahreszeiten und Nähzimmer der Tuwas-Genossenschaft und die evangelische Kirchengemeinde für ihre Kleiderkammer. Auch anderswo gibt es solchen Blühstreifen-Patenschaften.

