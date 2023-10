Neujahrskonzert Moers 2024: Hier gibt es die Tickets

Moers. Chefdirigent Förster kommt mit seinem Orchester zum Neujahrskonzert nach Moers. Es gibt eine entscheidende Neuerung: Alles Wichtige im Überblick.

So kann das neue Jahr beginnen: Chefdirigent Heiko Mathias Förster kommt am 1. Januar 2024 mit seinem Orchester nach Moers. Nachdem das beliebte Neujahrskonzert in den vergangenen drei Jahren ausfallen musste, ist die Vorfreude diesmal besonders groß.

Zweimal kam die Corona-Pandemie dazwischen, vor einem Jahr machte die Energiekrise das Konzert unmöglich. Jetzt wird die 2017 begonnene Reihe fortgesetzt – mit einer entscheidenden Neuerung. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum großen Neujahrskonzert.

So sah es beim bisher letzten Neujahrskonzert in Moers 2020 aus. Foto: Privat

Der Termin

Das 5. Neujahrskonzert in Moers findet am 1. Januar 2024, 18 Uhr in der Enni-Eventhalle, Filder Straße 142 statt. In der Halle stehen 1200 Sitzplätze zur Verfügung. Im Konzert wird es eine rund 30-minütige Pause geben. Vor der Halle werden nach Angaben des Betreibers Enni viele Parkplätze nutzbar sein, die Arbeiten an dem Parkplatz dauern zum Zeitpunkt des Konzerts aber noch an.

Dirigent und Orchester

Der Moerser Kulturschaffende Konrad Göke hatte Chefdirigent Heiko Mathias Förster 2017 erstmals nach Moers geholt. Förster ist mittlerweile auch Chefdirigent der Philharmonie Baden-Baden, in Moers spielt aber auch beim Neujahrskonzert sein 2018 gegründetes Orchester „Prague Royal Philharmonic“. Die 70 Musikerinnen und Musiker kommen aus Tschechien.

Programm

Die Neujahrskonzerte in Moers stehen immer unter einem Motto, diesmal lautet es „Auf Wiener Art“. Förster sagte am Montag in Moers bei der Vorstellung des Programms: „Wir knüpfen da an, wo wir 2020 beim bislang letzten Konzert aufgehört haben, natürlich werden wir auch den Donauwalzer und den Radetzky-Marsch spielen.“

Zum Programm gehören unter anderem auch Stücke von Friedrich Smetana, geboren 1824, also vor 200 Jahren, und die Ouvertüre der „Fledermaus“ von Johann Strauss, die vor 150 Jahren uraufgeführt wurde. Förster wird das Konzert moderieren und die Entstehung einzelner Stücke schildern.

Das ist neu

Vor allem die Gäste in den ersten Sitzreihen werden sich freuen: Die Bühne wird deutlich niedriger als bisher, und das Orchester nimmt auf vier unterschiedlichen Ebenen Platz. Bisher saßen alle Musikerinnen und Musiker auf einer flachen Bühne. „Das ist nicht nur besser für die Sicht, es wird auch eine noch bessere Akustik geben“, sagt Förster.

Tickets

Karten gibt es in drei Kategorien: A = Parkett 44,50 Euro; B = Tribüne links/rechts 39,50 Euro, Rollstuhlplätze 29,50 Euro, Begleitperson 10 Euro; C = Tribüne links/rechts mit Sichteinschränkung 29,50 Euro. Tickets gibt es im NRZ-Leserladen Moers (Homberger Straße 4), bei der Stadtinformation (Kirchstraße 27 a/b) und im Internet auf www.eventim.de. Der Vorverkauf läuft, bisher waren alle Neujahrskonzerte ausverkauft.

Sponsoren

Die Enni und die Volksbank Niederrhein unterstützen das Neujahrskonzert. Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben, gerade mit Blick auf das Renommee und den engen Konzertkalender des Orchesters.“ Enni-Geschäftsführer Dr. Kai Gerhard Steinbrich: „So kann das Jahr schwungvoll beginnen, das ist eine tolle Nachricht für unsere Stadt und die vielen Musikliebhaber am Niederrhein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland