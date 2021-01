Neujahrsempfang des Moerser Bürgermeisters als Live-Stream

Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer - hier bei einem Besuch der Laga in Kamp-Lintfort - lädt zum Neujahrsempfang via Live-Stream.

Moers Der Moerser Bürgermeister lädt zum Neujahrsempfang nicht ins Kulturzentrum, sondern zum Live-Stream - mit interessanten Talk-Gästen.

In diesem Jahr ist die ganze Stadt als Gast geladen: Der Neujahrsempfang 2021 von Bürgermeister Christoph Fleischhauer wird eine Gesprächsrunde mit dem Titel „2021: Das Hoffnungsjahr ?!“ als Live-Stream über die Facebook- und YouTube-Kanäle der Stadt Moers. Seine Gäste am Samstag, 16. Januar, 11 bis etwa 12 Uhr, sind Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt am Krankenhaus Bethanien und Berater des Bundesgesundheitsministeriums, Sänger und Autor Markus Grimm sowie Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises Moers. Markus Grimm präsentiert außerdem mit seinem Gitarristen Manuel Demann zwei Songs aus seinem neuen Album.

„Ich möchte über das außergewöhnliche Jahr sprechen, über die persönlichen Erfahrungen und die Ängste eines Mediziners, eines Künstlers und der Wirtschaft“, erklärt Christoph Fleischhauer. „Aber vor allem soll es auch um die Perspektiven und Hoffnungen für das neue Jahr gehen.“ Die Zuschauerinnen und Zuschauer können während der Veranstaltung ihre Fragen an die Beteiligten stellen. Sie werden am Ende der Talkrunde beantwortet. Traditionell findet der Neujahrsempfang des Bürgermeisters sonst mit geladenen Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und öffentlichem Leben Anfang Januar im Kulturzentrum Rheinkamp statt.

Der Stream startet am Samstag, 16. Januar, um 11 Uhr über www.facebook.com/stadtmoers und www.youtube.com/stadtmoers. Fragen sind während des Streams über den Facebook-Messenger oder E-Mail (presse@moers.de) möglich.