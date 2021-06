Rotarier helfen Neues WLAN für die VHS in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort/Moers. Mit Hilfe der Rotarier konnte die VHS am Standort Kamp-Lintfort jetzt mit schnellerem WLAN ausgestattet werden.

„Gutes tun und tolle Preise gewinnen“ – damit wirbt regelmäßig der Adventskalender der Rotary Clubs Moers und Kamp-Lintfort. Das durch die Einnahmen gesammelte Geld geht an lokale soziale und kulturelle Projekte. Der Förderverein der VHS Moers -Kamp-Lintfort erhielt schon zum zweiten Mal einen Teil des Geldes. Der Erlös der letzten Aktion wurde nun zum Ausbau des Selbstlernzentrums im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums genutzt. Die Voraussetzung für die technische Aufrüstung des Standortes in Kamp-Lintfort war ein neues WLAN. Dies ist nun geschehen. Die Stadt ließ alles verkabeln und anschließen, der Rotary Club finanzierte die Access-Points. „Damit ist der technische Ausbau in Kamp-Lintfort nun auf dem neuesten Stand“, freut sich Zweigstellenleiterin Theresa Frank.

Theresa Frank zeigte nun, wie mit der Konferenztechnik Big Blue Button auf dem Smartboard zukünftig hybrider Unterricht – also eine Verknüpfung von Präsenzunterricht und Online-Lernen in der VHS aussehen kann. „Dank des WLANs und der neuen technischen Ausstattung können jetzt die Kursleitenden von Integrations- und anderen Sprachkursen deutlich moderneren Unterricht anbieten“, schwärmt sie. Karlheinz Rochelmeier vom Förderverein der VHS schwärmte von einem Italienischkurs, der durch einen Dozenten von Turin aus geleitet wurde. Dank digitaler Technik sind Entfernungen nun kein Problem mehr.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland