Waltraud Hiller und Petra Bleifuss besichtigten einen Besuchsraum in Neukirchen-Vluyn und wurden von Thomas Vieten informiert. (v.l.) Foto: Robert van Beek, Erziehungsverein

Spenden Neues Spielzeug für den Erziehungsverein in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn/Moers. Der Moerser Inner Wheel Club hatte eine Verkaufsaktion vor der Barbara-Buchhandlung in Moers gemacht – davon profitiert nun der Erziehungsverein.

Im Herbst des vergangenen Jahres haben die 27 Damen des Moerser Inner Wheel Clubs eine Verkaufsaktion vor der Barbara-Buchhandlung in Moers ganz ins Zeichen der Unterstützung von Familien gestellt und dem Neukirchener Erziehungsverein daraus nun 1000 Euro überreicht. Kurz vor dem Amtswechsel im Juli waren Waltraud Hiller, amtierende Präsidentin, und ihre designierte Nachfolgerin Petra Bleifuss zu Gast bei Thomas Vieten, verantwortlich für Erziehungsstellen und die Familiäre Bereitschaftsbetreuung, und ließen sich diese Arbeitsbereiche erläutern.

Die Spende soll für die Neubeschaffung von Spielmaterialien für die Besuchsräume in den ambulanten Büros eingesetzt werden. Aktuell werden rund 50 Pflegefamilien von Thomas Vieten und seinem zwölfköpfigen Team begleitet, die nach Anfragen von Jugendämtern Kinder und Jugendliche aufnehmen und auch über Jahre hinweg betreuen.

Die Besuchsräume dienen dazu, dass Kinder und Jugendliche in geschütztem Rahmen und begleitet durch Pädagoginnen und Pädagogen weiterhin Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien halten können. Ausgestattet sind die Räume mit wohnlichem Mobiliar sowie altersgerechtem Spielzeug, damit die Besuchskontakte so normal wie möglich stattfinden können. Der Erziehungsverein freut sich sehr über die wiederholte Unterstützung seiner Arbeit durch den Inner Wheel Club. Zum bereits vierten Mal konnte nun mit Hilfe der Damen ein Spendenprojekt realisiert werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland