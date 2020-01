Neues Personal für die Niag-Busse in Moers und Umgebung

Moers. Drei Frauen und zehn Männer verstärken das Busfahrer-Team und lindern die Personalnot bei der Niag etwas. Termin für neue Weiterbildungen steht.

Zehn Absolventen des Bildungszentrums der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe haben ihre Weiterbildungen zur Busfahrerin und zum Busfahrer erfolgreich abgeschlossen. Drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 29 und 54 starten jetzt in eine neue Berufslaufbahn und verstärken das Team der Niag-Busfahrer.

Wie alle Unternehmen im Öffentlichen Personennahverkehr sucht auch die Niag dringend Fahrpersonal. Entsprechend schnell verläuft der Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsalltag: Am 23. Januar erhielten die zehn Absolventen ihre Urkunden, am nächsten Tag starteten sie als Busfahrerinnen und -fahrer auf den Straßen am Unteren Niederrhein.

Der erste von drei neuen Weiterbildungsgängen der Niag startet am 23. März

Die zehn neuen Kollegen absolvierten erfolgreich eine sechsmonatige, umfassende Fortbildung mit 75 Unterrichtstagen und 30 Tagen Praktikum. Ergänzend zum Führerschein legten die Absolventen noch zwei im Weiterbildungszentrum der Niag erfolgende, interne Kompetenzprüfungen ab, nämlich eine zur erfolgten Tarif- und Druckerschulung und einer zur Technik des Busses. Nach zwei Jahren Berufspraxis befähigt die im Weiterbildungszentrum erfolgte Teilqualifikation zur Zulassung als IHK-geprüfter Berufskraftfahrer. Dies entspricht einem Gesellenbrief in anderen Berufen.

NIAG-Vorstand Christian Kleinenhammann betonte das Engagement der neuen Fahrerinnen und Fahrer: „Wir freuen uns sehr, dass alle Teilnehmenden erfolgreich mitgearbeitet und ihre Weiterbildung zum Abschluss gebracht haben. Jetzt können sie als Busfahrerin und Busfahrer durchstarten und helfen, den ÖPNV in unserer Region zu stärken.“ Drei der zehn Absolventen stammen aus Kriegsgebieten und haben als Geflüchtete am Unteren Niederrhein eine neue Heimat gefunden.

Der erste von drei neuen Weiterbildungsgängen „Berufskraftfahrer/in, TQ 3, Personen befördern“ startet am 23. März. Interessierte erhalten Informationen unter www.niag-bildung.de sowie .